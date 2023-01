الدار البيضاء ـ مفرح الشمري



عبَّر المؤلف والمخرج العالمي د.سليمان البسام عن سعادته الغامرة للتواجد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية لتقديم عمله «آي ميديا» للجمهور المغربي والتواصل مع المبدعين وأهل المسرح في المغرب والعالم العربي من خلال مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح.



وأشار البسام إلى أن فكرة «آي ميديا» قد ولدت في ذهنه منذ زمن طويل مقرونة بشغفه بالبحث عن مصادر الإلهام في النصوص العالمية العتيقة ذات الأبعاد الشاعرية، وأضاف أن العمل يمثل الحلقة الثانية في «ثلاثية إيكاروس».



وعن تكوين فريق العمل، قال البسام أنه «لطالما اعتمد في أعماله على خلق فرق مشتركة من بلدان عربية ومن الغرب ومزج عناصر من خلفيات وتجارب مسرحية متعددة ومختلفة بما يخدم العرض ويصب في بوتقة إيصال مقولة العرض ورسالته»، حيث إنه «مؤمن ألا هوية وطنية للمسرح بل هوية فنية مطلقة عابرة للحدود».



وتابع البسام، خلال المؤتمر الذي شهده المركز الصحافي الخاص بمهرجان المسرح العربي، أن فريق العمل «يتكون من مجموعة متنوعة من العناصر المتميزة في أوروبا والعالم العربي كالممثلة السورية ـ الفرنسية القديرة حلا عمران، وأعضاء فريق التنين Two or The Dragon الموسيقيين علي حوت وعبدالرضى قبيسي من لبنان، والسينوغراف الشهير إيريك سواييه، ومهندسة الصوت الفرنسية ماتيلد دوسييه من فرنسا، ومدير الإضاءة سمير شعراوي من مصر، والممثل ومدير الإنتاج أسامة الجامعي من تونس، بالإضافة إلى وفاء الفراحين في الترجمة الفورية وسيف العريف بالدعم الإداري».



وتابع أن «آي ميديا» وبعد مشاركتها في مهرجاني قرطاج والقاهرة وحصدها للعديد من الجوائز، وتجوالها في محطات عربية وعالمية من بيروت إلى الكويت وهانوفر الألمانية ونابولي الإيطالية ومكسيكو سيتي، تحط رحالها في الدار البيضاء بالمملكة المغربية للمشاركة في مهرجان المسرح العربي.



وأشار إلى أنه «كان مخططا تقديم ثلاثة عروض على مسرح دار الأوبرا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت إلا أن ذلك لم يتم نتيجة تعسف إداري من قبل إدارة المركز آنذاك، بل تمت استضافة العمل بنظام الدعوات الخاصة في دار الآثار الإسلامية باليوم العالمي للمسرح لليلة واحدة فقط».



كما أكد أن «العمل مستمر بتجواله العالمي وسيقدم في لندن في الدورة القادمة لمهرجان شباك، كما أنه مرسوم له تقديم عروض جماهيرية كبيرة في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح MC93».



وستقدم المسرحية عروضها على مسرح محمد السادس مساء غد السبت 14 الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته الثالثة عشرة التي تقام برعاية العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات العربية المتحدة. هذا وتتواصل فعاليات المهرجان خلال الفترة من 10 إلى 16 الجاري.



وعن المشاركة في مهرجان المسرح العربي، يقول المخرج الكويتي سليمان البسام: يحمل هذا المهرجان الكثير من المعاني والدلالات التي يأتي في مقدمتها أنه «عرس المسرح العربي» الذي يشد إليه أهل المسرح في العالم العربي رحالهم لتقديم أحدث وأفضل نتاجاتهم في حوار يهدف الى إثراء الحركة المسرحية عربيا ودوليا، ويمثل أحد أهم الأحداث على أجندة وخارطة المسرح العربي.



من جانبها، عبرت الفنانة السورية ـ الفرنسية المتميزة حلا عمران عن سعادتها الغامرة لأن «تمضي في رحلة التعاون مع المخرج الرائع سليمان البسام بما يمتاز به من شغف وتجدد وعمق ثقافي وإبداعي»، مشيرة إلى أن تعاونهما «كان قد انطلق منذ أكثر من عشر سنوات في مسرحية «في مقام الغليان: أصوات من ربيع مختطف» بنسختها الأولى التي تم تقديمها في أربع عروض بمدينة سيدني الأسترالية»، والتي قامت بجولة عربية وعالمية بنسختها الثانية عام 2016، وكذلك في مسرحية «أور»، مشيرة إلى أن «آي ميديا» تمثل خطوة اضافية في رصيدها وتجربتها الفنية في ظل الفريق الرائع الذي يقوده المبدع سليمان البسام.



وكانت مسرحية «آي ميديا» قد حصدت ثلاثة جوائز رئيسية للدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية في تونس، فقد فاز الفنان سليمان البسام بجائزة أفضل نص مسرحي عن عمله «آي ميديا»، وفازت الفنانة حلا عمران على جائزة أفضل ممثلة عن ذات العمل، وإيريك سواييه على جائزة أفضل سينوغرافيا عن العمل الذي حاز على إشادة وإعجاب النقاد والمسرحيين وجمهور المهرجان. وبذلك يكون قد اقتنص على أهم ثلاث جوائز رئيسية من بين الجوائز الخمسة التي قدمها المهرجان وتنافس عليه 12 عرضا مسرحيا.



كما حازت الممثلة السورية ـ الفرنسية حلا عمران على جائزة أفضل ممثلة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي خلال يناير من العام الماضي.



وقد أثارت المسرحية إعجاب النقاد الذين كتبوا دراسات مهمة عن العمل، فكتب الناقد د.عبدالحليم المسعودي دراسة عن العمل نشرت على خمس حلقات قال فيها «اننا أمام ظاهرة إخراجية فريدة في الفرجة المسرحية العربية قد تخلصت من كل الأعباء التقليدية للفرجة وبوسائل موغلة في البساطة»، مضيفا أن «شخصية ميديا تتجاوز هذه النمطية المرتبطة بالتوحش والفظاعة والشر المطلق إلى أفق جديد هو أفق سياسي بامتياز».



من جانبها، كتبت الناقدة الأستاذة سهام عقيل أن مسرحية آي ميديا «استطاعت بعث طريق جديد نحو إمكانيات جمالية تتفوق على مرارة هزائمنا المسرحية والأنطولوجية».



فيما كتب الناقد حاتم التليلي محمودي في دراسته النقدية أن العمل «علامة مسرحية تخترق المسافات بين مناهج التمثيل والأنواع المختلفة من المسارح بوضعها على الحد نفسه من خطوط التماس أين يخرج شكل ثالث من الحضور في الأداء بتصدع الفواصل الحجرية للأنظمة المسرحية المغلقة».