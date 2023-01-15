قبول 15 إلى 20 طبيباً سنوياً ونظام خاص لقبول الممارسين العامين وفقاً لمعايير دقيقة تضمن الشفافية والاستمرارية بالبرنامج

تمتد فترة التدريب الإجمالية إلى 36 شهراً والمدة الإجمالية 500 يوم بواقع 790 ساعة تدريبية معتمدة



عبدالكريم العبدالله



أكدت مديرة برنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية العامة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.حنان الفضالة أن البرنامج يعتبر تدريبيا مهنيا لتدريب أطباء الرعاية الأولية بالتعاون مع الكلية الملكية للممارسين العامين، مبينة أن هذا البرنامج تم إنشاؤه عام 2014 انطلاقا من ضرورة رفع مستوى الأداء المهني لأطباء الرعاية الأولية في وزارة الصحة لمواكبة التطورات المهنية.

وذكرت في حوار خاص مع «الأنباء» أن هناك أكثر من 75% من أطباء الرعاية في الكويت لا يحملون شهادة تخصصية في طب العائلة أو طب الأسرة أو الممارسة العامة، ولم يتلقوا التدريب الذي يؤهلهم في العمل في عيادات الطب العام، ولذلك فإن نجاح البرنامج سيجعل من وزارة الصحة مؤسسة حكومية رائدة في الشرق الأوسط لتنفيذها التدريب المنهجي للطبيب العام وتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية في الكويت باعتبارها خط الدفاع الأول في التعامل مع الأمراض بكل أنواعها.

وأفادت بأنه يتم قبول 15 إلى 20 طبيبا سنويا في البرنامج، مشيرة إلى انه تم وضع نظام خاص لقبول الممارسين العامين وفقا لمعايير دقيقة تضمن الشفافية واستمرارية المقبولين بالبرنامج. وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا:



ما أهمية هذا البرنامج؟ وما الهدف منه؟



٭ انطلاقا من ضرورة رفع مستوى الأداء المهني لأطباء الرعاية الأولية لمواكبة التطورات المهنية، أطلقت الوزارة برنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية العامة عام 2014 كبرنامج تدريبي مهني مدته 36 شهرا لتدريب أطباء الرعاية الأولية بالتعاون مع الكلية الملكية للممارسين العامين (RCGP).



ونظرا لكون معظم أطباء الرعاية الأولية (أكثر من 75%) في الكويت لا يحملون شهادة تخصصية في طب العائلة أو طب الأسرة أو الممارسة العامة ولم يتلقوا التدريب الذي يؤهلهم الى العمل في عيادات الطب العام، فإن نجاح البرنامج سيجعل من وزارة الصحة مؤسسة حكومية رائدة في الشرق الأوسط لتنفيذها التدريب المنهجي للطبيب العام وتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية في الكويت باعتبارها خط الدفاع الأول في التعامل مع الأمراض بكل أنواعها.



وما دوره للطبيب؟



٭ التطوير المهني المنشود للممارسين العامين العاملين في الرعاية الأولية وتعديل الممارسات الإكلينيكية للوصول إلى النتيجة المرجوة من البرنامج والتي يمكن قياسها ضمن الإطار الزمني للتدريب، وذلك من من اجل تعزيز كفاءة الممارسين العامين وتحسين أدائهم في التعامل مع معظم المشاكل والاضطرابات الشائعة في الممارسة العامة وتقديم رعاية صحية شاملة ذات معايير عالية.



ما المنهج التدريبي للبرنامج؟



٭ استند المنهج التدريبي إلى مناهج الكلية الملكية للممارسين العامين مع الأخذ بالاعتبار آراء الممارسين العامين العاملين في مجال الرعاية الأولية بعد تحليل نتائج استبيان تقييم الاحتياجات التي تم توزيعها عليهم قبل إعداد المنهج.



ويحدد المنهج المعارف والمهارات والمواقف التي يحتاج اليها الأطباء العامون أثناء الممارسة العامة مع التركيز على التعلم الموجه ذاتيا والحرص على تطوير مهارات التفكير الذاتي الحاسمة والتعلم المستمر والحفاظ على معايير ممارسة المهنة.



ولا يتوقف إعداد محتوى البرنامج بمجرد البدء بالتدريب، بل تمتد إلى التعديل أثناء التدريب كلما لزم الأمر لمواكبة التغيرات التي قد تطرأ على الدلائل الإرشادية الإكلينيكية.



مدة التدريب



ما مدة التدريب والساعات التدريبية؟



٭ تم الأخذ بالاعتبار عدد الساعات التدريبية المطلوبة والمحددة من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية (KIMS) لاعتماده كبرنامج تدريبي تحت مظلته.



وينقسم البرنامج إلى مستويين تدريبيين (الأول والثاني) ويندرج تحتهما عشر وحدات تدريبية (تتراوح مدتها بين 8 و18 أسبوعا لكل وحدة) الوحدات لها محتوى معين واستراتيجيات وأهداف وموارد تعليمية محددة.



وتمتد فترة التدريب الإجمالية إلى 36 شهرا و مدة التدريب الإجمالية هي 500 يوم (3500 ساعة) بواقع 790 ساعة تدريبية معتمدة.



ما منهجية واستراتيجيات التدريب؟



٭ لضمان نجاح البرنامج التدريبي فقد تم وضع عدد من القواعد الأساسية والسياسات والإجراءات التفصيلية للشؤون الإدارية والأكاديمية في البرنامج وتم صياغة تلك السياسات وفقا لمعايير الاعتماد الدولي لضمان جودة التدريب.



فيتم التدريب الإكلينيكي في:



٭ قسم الحوادث بالمستشفى (240 ساعة).



٭ عيادات الطب العام (120 ساعة).



٭ عيادات الصحة النفسية بالرعاية الأولية (20 ساعة).



٭ عيادات الأمراض المزمنة والسكر (60 ساعة).



٭ مستشفى الولادة (25 ساعة).



٭ عيادات العيون (20 ساعة) والجلدية (20 ساعة) والأنف والأذن والحنجرة (20 ساعة).



لذا تم اختيار مجموعة من الاستراتيجيات والوسائل التدريبية التي تتناسب مع نوع التدريب مع التركيز على أسلوب التدريب التجريبي والقائم على حل المشاكل والمعضلات الطبية لكونه يحفز المتدربين على التفكير واستخدام التغذية المرتدة (reflect and feedback) وبذلك يحقق هدفي التعلم المستمر وتطوير المهارات.



ويتعرض المتدرب لاستراتيجيات مختلفة للتدريب من خلال الدورات والوحدات التدريبية، من أجل التوصل إلى فهم واستيعاب أفضل للمعرفة والمهارات ويتم قياس الاستراتيجيات من خلال الأدوات والوسائل لتقديم الأدلة حول تقدم المتدرب.



مشاريع التخرج



هل يقوم المتدربون بتقديم مشاريع للتخرج؟



٭ يهدف البرنامج إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية في مراكز المتدربين وتطوير ثقافة أفضل الممارسات من خلال وضع إطار لإجراء مشاريع تقييم الأداء الإكلينيكي ومشاريع تحسين الجودة بما يتماشى مع عمليات التقييم المعتمدة وتعزيز التطبيق المنهجي لهم، بحيث يمكن أن يكون جزءا من مجموعة المهارات لكل مقدمي الرعاية الصحية، جنبا إلى جنب مع تقنيات تحسين الجودة الأخرى.



ويتكون المشروع من عدة مراحل ليستكمل دورة كاملة لتلبية العمليات المعتمدة من التقييم خلال 14 شهرا.



كما يمثل المشروع 20% من الدرجة الإجمالية لنهاية تقرير التقييم في المستوى الثاني، وهو شرط أساسي للتأهيل لدخول امتحان التخرج.



إستراتيجيات التقييم



ما إستراتيجيات التقييم في البرنامج؟



٭ نظام التقييم في البرنامج هو عملية منهجية تتم طوال فترة التدريب لتوثيق وتحديد درجة تحقيق الأهداف التدريبية ومن ثم قياس جودة الوسائل التدريبية.



ويتم ذلك باستخدام أدوات تقييم تكوينية وتمييزية أثناء كل وحدة تدريبية وبعد الانتهاء من كل مستوى تدريبي وذلك من أجل:



٭ تحديد مستوى أداء المتدربين للتفريق بين مستوياتهم المختلفة أثناء كل وحدة تدريبية.



٭ تزويد المتدربين بتقارير وفقا لأدائهم بهدف مساعدتهم على تحسين أدائهم أثناء كل وحدة تدريبية.



٭ تقييم أهليتهم لاجتياز المستوى التدريبي الأول والثاني والجلوس لامتحان التخرج.



كم عدد الأطباء الذين يلتحقون بهذا البرنامج سنويا؟ ما آلية القبول؟



٭ يتم قبول 15 إلى 20 طبيبا سنويا وتم وضع نظام خاص لقبول الممارسين العامين وفقا لمعايير دقيقة تضمن الشفافية واستمرارية المقبولين بالبرنامج، يتم تقييم المتقدم من خلال:



٭ تقييم نموذج الطلب (20%).



٭ اجتياز امتحان القبول (60%).



٭ الأداء في المقابلات الشخصية لتحديد مدى توافق جوانب شخصيته مع أعباء البرنامج والالتزام والتطور الوظيفي (20%).



ماذا عن شهادة التخرج؟



٭ يقوم معهد الكويت للاختصاصات الطبية في إطار السلطة الممنوحة له بإصدار شهادة الاختصاص (الدبلوم المهني في الممارسة الطبية العامة) لمن اجتاز متطلبات برنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية العامة بنجاح.



ما عدد الخريجين؟



٭ على الرغم من محدودية موارد البرنامج والالتزامات الوظيفية وعبء العمل لكل من المدربين والمتدربين، فإنه تم تخريج الدفعة الأولى وعددهم 12 ممارسا عاما في يونيو 2021 وتخريج الدفعة الثانية وعددهم 8 ممارسين عامين في يونيو 2022 وجار تدريب 3 دفعات، الدفعة الثالثة (أكتوبر 2020- 12 ممارسا عاما) والدفعة الرابعة (أكتوبر 2021 - 13 ممارسا عاما) والدفعة الرابعة (أكتوبر 2022- 18 ممارسا عاما).



ما خطط البرنامج المستقبلية؟



٭ من الخطط المستقبلية حصول البرنامج على الاعتماد الأكاديمي الدولي، من الهيئات المرموقة.



كما أن البرنامج يعمل منذ الوهلة الأولى على تحقيق جميع معايير الجودة الدولية، وتحقيق درجة التميز الاستثنائي في العديد منها، ويشمل ذلك رصانة الخطة التدريسية، وجودة التدريس، وحسن رعاية الممارسين العامين ودعمهم في كل المجالات، ومتانة مشاريع تقييم الأداء وتحسين الجودة، وجودة ونجاعة العمل الإداري والتقني في البرنامج.



كما أن رحلة تطوير وتعزيز عناصر ضمان الجودة في البرامج ستستمر، كما يطمح البرنامج الى زيادة عدد الممارسين العامين المقبولين وذلك لرفع مستوى الخدمة في الرعاية الأولية.



شروط الالتحاق بالبرنامج



٭ أن يحمل المتقدم شهادة بكالوريوس طب وجراحة.



٭ ألا يزيد عمر المتقدم على 50 سنة.



٭ يحق للأطباء الكويتيين وغير الكويتيين التقديم للبرنامج.



٭ أن يكون المتقدم طبيبا في عيادات الممارسة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية (لا يتم قبول من يعمل في عيادات السكر بالرعاية الأولية).



٭ أن يكون مضى على التحاقه بمراكز الرعاية الصحية الأولية 12 شهرا وقت بدأ البرنامج.



٭ أن يكون حاصلا على تقدير امتياز في آخر سنتين (إذا كان المتقدم عمل لمدة عام واحد فقط يشترط حصوله على امتياز في جميع التقارير ربع السنوية وتقارير نهاية الفترة التدريبية خلال السنة الأولى من التعيين).



٭ ألا يكون مسجلا في برامج معهد الكويت للتخصصات الطبية الأخرى وقت تقديم الطلب (يتم قبول الطلب بعد الانسحاب الرسمي من البرامج الأخرى).



٭ ألا يكون منسحبا من برنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية العامة PDGPP خلال 12 شهرا من وقت التقديم (يتم قبول الطلب فقط بعد مضي 12 شهرا من الانسحاب الرسمي).



٭ لديه شهادات حضور أنشطة التعليم الطبي المستمر خلال العام الماضي.



٭ لديه شهادتا توصية مختلفتان صادرتان من الكويت خلال فترة الأشهر الـ 6 الماضية.



٭ حاصل على شهادة الإنعاش القلبي الرئوي سارية المفعول.



٭ موافقة واعتماد رئيس المركز ورئيس الرعاية ومدير المنطقة الصحية التابع لها الطبيب على نموذج الطلب بعد تعبئته.