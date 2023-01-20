بحث مسؤول إعلامي كويتي في العاصمة الإسبانية مدريد تعزيز التعاون بين الكويت ومنظمة السياحة العالمية والاستفادة من خبرات المنظمة ودراساتها لإعادة تنظيم القطاع السياحي في الكويت.



جاء ذلك في اجتماع الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الاعلام سعود الخالدي مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي ومديرة الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بسمة الميمان مساء الخميس على هامش فعاليات المهرجان الدولي للسياحة «فيتور» بمدريد.



وقال الخالدي في تصريح لـ «كونا» انه بحث خلال اللقاءين الاستعانة بالخبرات الاستشارية والزيارات الميدانية والاطلاع على احتياجات السياحة الكويتية وتبادل الأفكار والخبرات، معربا عن أمله في تعزيز التعاون مع المنظمة التي تعد الكويت عضوا مؤسسا فيها.



وذكر انه وجه دعوة للأمين العام للمنظمة والمديرة الإقليمية لزيارة الكويت والاطلاع عن قرب على المقومات السياحية التي تتمتع بها، وطرح عدة أفكار من بينها اقامة معارض سياحية في الكويت تحت مظلة المنظمة حول المنتجات السياحية والتركيز على ما تتميز به الكويت للمنتج السياحي الغذائي والتسويقي والاستفادة من تقارير منظمة السياحة العالمية وإحصائياتها ودراساتها حول الوضع السياحي الكويتي وإيجاد الطرق المناسبة لتطويرها كون السياحة تستقطب ثقافات ومجتمعات جديدة.



وأوضح انه تم الاطلاع على إمكانية تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال السياحة والضيافة وتفعيل الاستثمار السياحي إلى جانب الاستفادة من البرامج التي تقدمها المنظمة بما يتواكب مع التطورات السياحية للدول الإقليمية، كما تمت مناقشة تطوير تصنيف المنشآت الفندقية بما يتوافق مع احتياجات النزلاء وآخر استحداث للمعايير العالمية إلى جانب الاطلاع على اللوائح الجزائية والمراقبة على المنشآت السياحية.



وشارك الخالدي في فعالية أحيتها منظمة السياحة العالمية بحضور أمينها العام ووزراء سياحة من عدة دول بينهم وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة في مقر شركة واو كونسيبت بقلب العاصمة مدريد جرى خلالها توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين لتسليط الضوء على سياحة التسوق تحت عنوان «تجارب سياحية استثنائية».