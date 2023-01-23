

عبدالعزيز الفضلي



رفضت وزارة التربية جميع التظلمات التي تقدم بها طلبة الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني الخاصة بنتائجهم في اختبارات الثانوية العامة للفترة الدراسية الأولى وذلك بعد مراجعتها والتأكد منها بشكل متأن. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أن عدد التظلمات التي تقدم بها الطلبة يقارب 3207، مشيرة الى ان الوزارة سمحت للطلاب بالتظلم من نتائج تصحيح الاختبارات عبر موقعها الالكتروني «أونلاين» في جميع المواد على ألا يتجاوز عدد المواد التي يتظلم فيها الطالب ثلاث مواد.



وأوضحت ان اجمالي عدد المواد التي سجلت فيها تظلمات من جميع المتظلمين 7 آلاف و407.



واضافت المصادر ان الوزارة قامت بالاجراءات المطلوبة بهذا الجانب والعمل على مراجعة أوراق الإجابات للطلبة والتأكد من سلامة التصحيح أو تجميع الدرجات وعدم وجود أخطاء فيهم، لافتة الى ان المراجعات لم تسفر عن وجود اي خطأ في اوراق الاختبارات او محاضر الغش، الأمر الذي أدى إلى رفض جميع التظلمات.