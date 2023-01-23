

ثامر السليم



عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه أمس، وتمت مناقشة قرار تشكيل لجنة اختيار مدير جامعة الكويت، وتم استعراض رد إدارة الفتوى والتشريع، حيث تمت إحالة قرار تشكيل لجنة مدير الجامعة إلى جامعة الكويت وأيد المجلس قرار «الفتوى والتشريع» بشأن رفض قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجنة من خارج جامعة الكويت.



وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان المجلس ناقش أيضا العديد من القضايا التي كانت على جدول الأعمال ومنها الإبقاء على مركز علوم البحار بالفنطاس ومركز العلوم الطبية بالجابرية بعد انتقال جامعة الكويت إلى مدينة صباح السالم الجامعية مع أخذ رسوم رمزية عليهما، بالإضافة إلى الموافقة على اقتراح كلية الدراسات العليا بأعداد القبول بمنح الكلية بجامعة الكويت للعام الجامعي (2024/2023)، وكذلك المصادقة على اقتراح عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت بشأن التقويم الجامعي لجميع الكليات عدا كليات مركز العلوم الطبية، وذلك للعام الجامعي 2024/2023.



ولفتت إلى انه تمت الموافقة على مقترح كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بخطة وإعلان وشروط القبول وأعداد المتوقع قبولهم للعام الجامعي 2024/2023، وكذلك تمت مناقشة نقل المواقع والمرافق والمباني والموجودات من جامعة الكويت إلى جامعة عبدالله السالم.