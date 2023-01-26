

بيروت - أحمد منصور



اعتبر النائب فيصل كرامي «أن ما نراه اليوم هو «هيستيريا» على الصعيد الدستوري والقانوني والتشريعي، لذلك الحل الوحيد هو الحوار، على ألا يستثني هذا الحوار أي أحد، لأن البلد قائم على توازنات دقيقة»، مشددا على «أن هذه التوازنات يجب عدم المس بها، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانهيارات، وما نراه اليوم هو الانهيار الكبير».



كرامي تحدث بعد زيارته رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل في مقر التيار في «ميرنا الشالوحي»، تم خلالها البحث في المستجدات السياسية والأوضاع العالمة والحياتية.



وبعد اللقاء قال كرامي: «طرحت فكرة الحوار، وأنا مازلت مصرا على هذه الفكرة بأنها هي المخرج الوحيد لكل المشاكل التي يعاني منها لبنان، الحوار يوصل إلى التوافق الذي من خلاله نستطيع أن ننتخب رئيسا للجمهورية، ومن خلال رئاسة الجمهورية تعود وينتظم عمل كل المؤسسات في لبنان، التي تعاني اليوم من أزمات وتدهور على كل الصعد».



وأضاف: «كما تناولنا أفكارا عديدة وتمنيت عليه وقف السجالات الإعلامية بكل محبة وود، فلا نريد المزيد من الجروح في جسد هذا الوطن».



وأكد كرامي أنه «لن نكون لا مع «التقسيم» ولا مع «الفيدرالية»، ولا مع «الكونفيدرالية»، ولبنان واحد موحد ذو سيادة، وعلاقته مع الدول العربية يجب أن تكون ممتازة، وهذا ما ينص عليه اتفاق الطائف الذي نحرص على تطبيقه».



وردا على سؤال عما إذا تناول البحث موضوع انتخاب رئيس الجمهورية رد كرامي: «قلنا وكنا واضحين، لكي نستطيع الوصول لرئيس جمهورية لا حل إلا بالحوار والتوافق، وأن يشمل هذا التوافق كل الأطراف بمن فيها الوزير سليمان فرنجية».