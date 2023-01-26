ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم



كما كان متوقعا رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية أمس لعدم حضور الحكومة.



وقال السعدون: «على الرغم من اكتمال النصاب إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني أبلغني أمس بعدم حضور الحكومة، إذن ترفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل». وفي هذا الإطار، قالت النائبة د.جنان بوشهري، إن تعامل مجلس الأمة مع ملف المعاشات الاستثنائية كان نموذجا مثاليا للعمل النيابي الذي تكاملت فيه الأدوار التشريعية والرقابية. وأكدت بوشهري أن استقالة الحكومة لن تمنع متابعتها لملف الرواتب الاستثنائية. وذكرت ان الهدف ليس استقالة الحكومة إنما إطلاع الشعب الكويتي على بعض الحقائق ومحاسبة المسؤول عن هذه الانحرافات وتقويمها. ونفت بوشهري تسلمها أي رواتب استثنائية من الحكومة قائلة: «استخرجت شهادة من التأمينات في 12 الجاري عن طريق تطبيق سهل، وكنت سأسلمها للوزير الشيتان على منصة الاستجواب تثبت عدم تسلمي راتبا استثنائيا».



من جهته، أكد النائب د.عادل الدمخي أهمية التهدئة والاستقرار وتحقيق التوافق بين النواب والحكومة من أجل إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الشعب الكويتي، داعيا إلى رفض استقالة الحكومة ودفعها لمواجهة الاستحقاقات الدستورية وعدم الهروب من المواجهة.



من جهته، قال النائب محمد هايف، إنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية فإن الحكومة يجب أن تحاسب.