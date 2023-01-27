ضمن الموسم التدريبي لإدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية بجامعة الكويت في مجال تهيئة الكوادر الإعلامية لتحصيل الخبرات في المجال الإعلامي وبالتعاون مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) شاركت جامعة الكويت ممثلة بموظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام في الورشة التدريبية «القواعد اللغوية في تحرير الأخبار الصحفية»، والتي يقدمها مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية التابع لـ«كونا»، وحاضر فيها نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية عقاب القوبع وذلك خلال الفترة من 22 - 25 يناير 2023.



واستهدف الورشة تنمية المهارات اللغوية في مجال تحرير الأخبار الصحافية، حيث ينعكس ذلك على سلامة توصيل الرسالة الإعلامية لجامعة الكويت، وتحسين ظهورها الإعلامي.