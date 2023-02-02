استقبلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا عضوات من مجموعة المرأة الدولية في الكويت في زيارة ودية بالحرم الجامعي، وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للمجموعة لجامعة في الكويت منذ تاريخ نشأتها في عام 1989، وتأسست المنظمة على يد هانيكي فيلنج زوجة السفير الهولندي في الكويت آنذاك والتي ترأست المجموعة في ذلك الوقت، لتضم مجموعة من زوجات السفراء والشخصيات النسائية الكويتية البارزة لتكوين خليط ثقافي واجتماعي بين جميع الجنسيات التي تعيش في الكويت وتعزيز العلاقات الإنسانية القوية بين النساء في العالم ونظيراتهن في الكويت والتي نسجها المجتمع الكويتي في المقام الأول.



واستقبل رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين وفد الزيارة من المجموعة مع موظفي الجامعة، وافتتح برنامج الزيارة بعرض شرح تقديمي عن أهداف ورؤية الجامعة، إلى جانب أهم الانجازات العلمية، البحثية، الأكاديمية والطلابية التي تميزت بها الجامعة على مدار سنوات منذ افتتاحها رسميا في عام 2016.



وتعرف وفد الزيارة على أهم المرافق في الجامعة من خلال جولات داخل الحرم الجامعي، تخللت الجولات زيارة المسرح الكبير الذي يتسع لأكثر من 520 شخصا، المكتبة الطلابية ومصادر التعليم الرقمية، إلى جانب زيارة أهم المختبرات العلمية المعتمدة عالميا مثل مخبر الفاب لاب المعتمد من جامعة (MIT) الأميركية والذي كان من أهم معامل تصنيع قناع الوجه وتوزيعها على المحاجر الصحية خلال فترة وباء الكورونا، بالإضافة إلى أنه تم تسخيره لخدمة طلاب السنة الأخيرة من الدراسة والذين يعملون على مشاريع تخرجهم لتحضير منتج أولي يدعم فكرة المشروع، بالإضافة إلى مركز الأمن السيبراني وهو المركز الأول المختص في المجال على مستوى الشرق الأوسط الذي يقدم دورات وورش عمل في الأمن السيبراني لطلبة الجامعات والمدارس، واختتمت الجولة بمركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات وهو الأحدث في الجامعة والذي يحتوي على العديد من برامج الذكاء الاصطناعي التي تم انتاجها وتحديثها في الجامعة.



وأعرب البروفيسور البقاعين عن مدى سعادته لاستقبال وفد الزيارة خاصة أنها المرة الأولى التي يتعرف فيها الوفد على جامعة في الكويت، وأن هذه الزيارة قد فتحت آفاقا أخرى للتعرف على التعليم في الكويت ومدى تطور الأجيال الحالية فيما يخص التكنولوجيا، خاصة أن مشاريع التخرج التي صممها طلبة الجامعة هي أكثر ما شد انتباه الزائرات اللاتي حرصن إلى التحدث مع الطلبة أصحاب المشاريع وابداء إعجابهن بطريقة التفكير العلمية.



وصرحت رئيسة مجموعة المرأة الدولية غادة شوقي عن سعادتها بهذه الزيارة والاحتفاء الذي لاقته من قبل موظفي الجامعة، وأضافت عن الزيارة «نشكر البروفيسور خالد البقاعين وجميع القائمين على الجامعة لاستقبالنا وهي تعني لنا الكثير، لقد استمعتنا بكل هذا التطور في المختبرات العلمية في الكويت، ونتمنى للجامعة المزيد من التقدم والازدهار أكاديميا وتعليميا»



وأكدت مستشارة رئيسة المجموعة ريما خالد أن التطور الذي تشهده الجامعة مصدر فخر على مستوى الكويت والشرق الأوسط، وأن الإنجازات التي حققتها الجامعة بفترة قصيرة بشكل عام ومشاريع التخرج الطلابية بشكل خاص هو شاهد على مدى رعاية الكويت للتعليم، وهو ما يعطي الأمل بأن شباب الكويت اليوم هم قادة المستقبل.