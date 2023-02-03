وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن معايير تعيين رئيس مجلس الأقسام بالمستشفى الأميري، ونص السؤال على ما يلي:



نظرا لشكاوى العديد من المواطنين على رئيسة قسم الأطفال بالمستشفى الأميري بسبب تعنتها مع عدد من أولياء أمور المرضى المراجعين للمستشفى، الأمر الذي يستدعي منا أيضا الوقوف حول هذه الشكاوى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- السيرة الذاتية لرئيسة قسم الأطفال بالمستشفى الأميري ومؤهلاتها العلمية.



2- ما الوظائف الإشرافية التي شغلتها المذكورة أعلاه؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تعيينها رئيسة لقسم الأطفال في المستشفى الأميري.



3- صورة ضوئية من قرار تعيين رئيس مجلس الأقســـام بالمستشفــــى الأميري.



4- ما أسس ومعايير تعيين رئيس مجلس الأقسام بالمستشفى الأميري؟