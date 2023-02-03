الطلاق عبر الجروب



إذا رجل متزوج من 3 زوجات ولهم قروب خاص بهن وأرسل على القروب (انت طالق) ولم يحدد وكان يقصد المزاح؟ لأنه يريد تخويفهن فلا تعرف أي واحدة هي المقصودة فهل يقع الطلاق على الثلاث زوجات أو ماذا؟ وجزاك الله خيرا.



٭ الهزل لا يدخل فل الطلاق وقد قال صلى الله عليه وسلم «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الزواج والطلاق والعتاق» وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من قال تطلق أي واحدة بالقرعة، وهو قول الحنابلة، وقال آخرون تطلق الثلاث كلهن، وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق لأنه يملك إيقاعه ابتداء وتعيينه فإذا أوقعه ولم يعينه ملك تعيينه لأنه استيفاء ما ملكه. والذي يترجح والله أعلم أنه إما أن ينوي واحدة منهن فيقع طلاق من نواها، أو يذكر صفة تخص إحدى زوجاته فتطلق هذه. فإن لم ينو واحدة ولم يذكر صفة فإن زوجاته الثلاث يطلقن. وهنا ملاحظة مهمة وهي حرمة الوطء حتى يحدد. قال السيوطي: إن طلق إحدى زوجتيه مبهما، فيحرم الوطء قبل التعيين والاختيار وهذا ينطبق على السؤال، ونضيف هنا أنه في حال طلاق الجميع، قال ابن قدامة: الطلاق واقع على الزوجات الثلاث المسؤول عنهن، لكن هل يقع طلاق الثلاث الذي لا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح، أو يقع طلاق واحد على كل واحدة منهن يملك الزوج بعده الارتجاع ما لم تنقض العدة؟ الأول: مذهب الجمهور، والثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والمعتمد لدينا هو قول الجمهور.



المسح على الباروكة



أنا ألبس الباروكة في المناسبات وفي غيرها بناء على فتوى شيخ وسؤالي: هل يجوز المسح عليها في الوضوء لأن نزعها يسبب صعوبات علي في إعادة ترتيبها؟



٭ من الفقهاء المعاصرين من حرم وضع الباروكة ونميل الى جواز لبس الباروكة؛ لأن الأحاديث دلت على تحريم وصل الشعر، وأما الباروكة فليست من الوصل، وإنما هي شعر يوضع فوق الرأس وهي بمنزلة الخمار أو الحجاب لأنها توضع على الرأس وضعا، ويكون الشعر تحتها، أما المسح على تلك الباروكة في الوضوء: فالأولى والأحوط أن تنزع عند الوضوء، وأن يُمسح الرأس مباشرة، هذا هو الأحوط، وإن كان المسح عليها جائزا، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الملبَّد، ومسح على عمامته، وأما في الغسل: فيجب نزعها، لوجوب ايصال الماء الى جميع البشرة.



العقد مديونية



أنا أبني بيتا ولدي عقد بيني وبين المقاول وفي العقد شرط على التأخير بعد انتهاء مدة العقد وهو غرامة مالية قدرها خمسون دينارا عن كل يوم، فهل يجوز لي اخذ هذه الغرامة وقد تأخر فعلا والمبلغ كبير بعض الشيء.



٭ الشرط الجزائي في عقد المقاولة جائز على ان يكون المبلغ معتادا حسب العرف ولا يكون مبالغا فيه، ولكن لو كان العقد مديونية فلا يجوز اخذ غرامة عليه لأنه حينئذ غرامة على دين وهو ربا لأن الزيادة لا يقابلها شيء.