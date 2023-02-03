

القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري، على أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وإيطاليا خلال الفترة الأخيرة، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، وفي مقدمتها زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني، إلى مصر ولقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ، ثم زيارتي إلى روما، وزيارة وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، إلى القاهرة الشهر الماضي.



جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري وزير الخارجية، امس ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي ونائبها، خلال زيارتهما الحالية إلى مصر.



وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على تاريخية وعمق العلاقات المصرية - الإيطالية، حيث حرص وزير الخارجية على إبراز اعتزاز مصر بالتراث الثقافي المشترك للبلدين، والتواصل الشعبي الممتد عبر مراحل تاريخية متواصلة، وكون منطقة البحر المتوسط تعد بوتقة لالتقاء الثقافات والتفاعلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان اللقاء تناول سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، حيث أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية على الأولوية التي توليها بلادها لدفع التعاون مع مصر في شتى المجالات في ضوء الصداقة التي تجمع البلدين.



من جانبه، حرص الوزير شكري عن تأكيد اهتمام الحكومة المصرية بتيسير تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى القطاعات الواعدة بالسوق المصري وتعزيز انخراط الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في المشروعات الوطنية التنموية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة».



كما أثنت السيناتور كراكسي، على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتقدم المحرز في تنفيذها بما يسهم في تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز تمتعه بكامل حقوقه الأساسية.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن المحادثات تطرقت أيضا إلى التعاون في عدد من المجالات التي تمثل تحديا مشتركا للبلدين، وفي صدارتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة والتي تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة ولا تختزل في التعامل الأمني معها، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة تتضمن تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتعامل مع الجذور الاقتصادية والاجتماعية والدينية لهذه الظاهرة.



وأردف السفير أبوزيد، في تصريحاته، بأن اللقاء أتاح فرصة جيدة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية، بما يستلزم تضافر الجهود الدولية لحل هذه الأزمة في أقرب فرصة، وكذلك التطورات الخاصة بالتصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، والأزمة الليبية، حيث حرصت السيناتور كراكسي على الاستماع للرؤية المصرية تجاه مختلف ملفات المنطقة.



ومن جانبه، أبرز الوزير شكري الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لهذه القضايا واستعادة الاستقرار والسلام للمنطقة.