علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن وزارة التربية تسعى للحصول على موافقات الجهات الرقابية في شأن مناقصة مختصة بتشغيل وصيانة التكييفات وبرادات الماء في الوزارة والمناطق التعليمية بتكلفة تتجاوز مليوني دينار، وخاطبت الوزارة الجهات الرقابية للحصول على موافقتها في إطار عمليات الرقابة المسبقة على المناقصة رقم (م ع/ 17/ 2018 - 2019) في شأن تنفيذ أعمال إصلاح وتشغيل وصيانة نظم تكييف هواء منفصلة صغيرة والشباك وبرادات المياه لمدارس ومبانٍ تابعة لوزارة التربية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية التابعة لها بقيمة أكثر من مليوني دينار.