وجه النائب حمد المدلج سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، بشأن مناقصتين لشركة نفط الكويت، ونص السؤال على ما يلي:



حرصا على المال العام والنأي به عن أي مساس من استيلاء أو تلاعب أو هدر، وفيما يخص وجود مناقصتين مصنفتين ضمن المناقصات المستقبلية لشركة نفط الكويت، مناقصة رقم 2056721 بعنوان:



3D Scanning and Creation of Intelligent P&ID system for Koc Facilities



ومناقصة رقم 2088732 بعنوان:



Digitalization of S&EK facilities through intelligent P&ID system & 3D las scanning



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جميع المراسلات الداخلية والخارجية المتعلقة بالمناقصتين، بما في ذلك المراسلات الداخلية بين الفرق أو المجموعات ومحاضر الاجتماعات والمراسلات الإلكترونية بين الجهات المختلفة.



2- صورة ضوئية من مستندات المناقصتين بما فيها النطاق وطرق الدفع، وإن لم تكن المستندات جاهزة للطرح، فيرجى تزويدي بآخر مسودة للمستندات توصلتم إليها، ومن في شركة نفط الكويت اعتمد هذه المسودة الأحدث؟ مع تزويدي بأسمائهم ومناصبهم ومسمياتهم الوظيفية وأرقامهم الوظيفية.



3- هل أرسلت مسودة نطاق العمل أو أي من مستندات المناقصتين إلى شركات أخرى أو جهات خارجية قبل طرح المناقصة بشكل رسمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الشركات التي تمت مراسلتها وصورة ضوئية مما أرسل إليها، وصورة ضوئية من المراسلات ومن ردودهم على المراسلات، وما قانونية المراسلات؟ وما سبب اختيار هذه الشركات فقط دون غيرها؟ وما الصفة الوظيفية لمن قام بالمراسلات وبأي وسيلة؟ يرجى تزويدي باسم من قام بمراسلتهم ومنصبه ومسماه الوظيفي ورقمه الوظيفي.



4- هل الشخص الذي أجرى المراسلات مخول بمخاطبة جهات خارجية وإرسال مستندات المناقصتين أو المسودات لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت تخويله للقيام بذلك والشخص الذي خوله.



5- ما الفريق المسؤول في شركة نفط الكويت عن مخاطبة مقدمي العطاء أو الشركات الراغبة بتقديم العطاء؟ وهل ستطرح المناقصتان بطريقة تنافسية أم بالأمر المباشر؟ إن كانتا ستطرحان بالطريقة التنافسية، هل سيفتح المجال لجميع الشركات للتقدم أم سيكون منحصرا على عدة شركات فقط؟



6- إذا كان تقديم العطاءات متاحا لجميع الشركات، فما المعايير التي وضعت لتقييم أهلية مقدم العطاء؟ وما الشروط الواجب توافرها في مقدم العطاء حتى يقبل عطاؤه؟ وإذا كان منحصرا على مجموعة شركات فقط، فما أسماء تلك الشركات؟ ولماذا اختيرت دون غيرها للسماح لها بالتنافس على الفوز بالعقد؟ ومن صاحب القرار بتحديد هذه الشركات؟ يرجى تزويدي باسمه ومنصبه ومسماه الوظيفي ورقمه الوظيفي.



7- هل كتبت مستندات المناقصة على نحو يسمح بالتنافس العادل من غير ذكر اسم شركة معينة أو نظام معين في المستندات؟ وإذا ذكر اسم شركة معينة او نظام معين فما تلك الشركة أو ذلك النظام المذكور؟ وما الأسباب الداعية إلى ذلك؟ ومن الذي طلب إضافة اسم الشركة المعينة أو النظام المعين إلى المستندات أو مسودة المستندات؟ يرجى تزويدي باسمه ومنصبه ومسماه الوظيفي ورقمه الوظيفي.



8- إذا كانت المناقصتان ستطرحان بالأمر المباشر، فما الأسباب الداعية لذلك؟ وأي فريق طلب ذلك؟ وما اسم الشركة التي سيتم التعاقد معها؟ وهل هي شركة دولية أم محلية؟ وإن كانت دولية فهل لها وكيل في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمن ملاك الشركة الوكيل؟ وهل يعمل ملاك الشركة أو أحد أقربائهم في شركة نفط الكويت؟ ومتى حصل الوكيل المحلي على الوكالة للشركة الدولية؟ ولماذا لا يتعاقد مع الشركة الدولية مباشرة وليس عن طريق الوكيل المحلي؟



9- هل الخدمة المطلوبة لا يمكن توفيرها إلا عن طريق شركة واحدة في العالم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر الأسباب واسم موظف شركة نفط الكويت الذي يدعي ومنصبه ورقمه الوظيفي مع توقيعه على الورقة التي يذكر فيها ادعاءه والأسباب، وإن كانوا أكثر من شخص يدعون ذلك، فيرجى تزويدي بأسمائهم ومناصبهم وأرقامهم الوظيفية مع توقيعاتهم على ورقة تثبت ادعاءهم بذلك، مع ذكر الأسباب.



10- هل قدمت إحدى الشركات عرض سعر لشركة نفط الكويت للخدمات المطلوبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعرض السعر المقدم لشركة نفط الكويت نظير قيام الشركة المقاولة التي تنوي تزويد شركة نفط الكويت بالخدمات، وآلية طلب السعر من الشركة المقاول وآلية تقديمها للسعر، ومتى عرف السعر المقدم من الوكيل أو الشركة المقاول؟ ومتى أخذ صاحب القرار أو أصحاب القرار في شركة نفط الكويت قرار جعل المناقصة بالأمر المباشر؟



11- من صاحب القرار (أو أصحاب القرار) في شركة نفط الكويت الذي يتحمل (أو يتحملون) المسؤولية القانونية لاختيار طرح المناقصة بالأمر المباشر بدل طرح المناقصة بطريقة تنافسية؟



12- ما أسماء الفرق ورؤساء الفرق المشاركين في إعداد المناقصتين؟ وما دور كل واحد منهم في تجهيز المناقصة؟ وما دور كل فريق فيما يتعلق باتخاذ قرار طرح المناقصة بطريقة تنافسية أو بالأمر المباشر؟ وما اللجان التي يجب أن توافق على طرح المناقصتين بالأمر المباشر؟ وما أسماء أعضاء اللجان ومناصبهم؟



13- هل أبدت شركة أو أكثر الرغبة بالمشاركة في المناقصتين أو إحداهما؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات وأسماء الشركات.



14- هل أقصيت إحدى الشركات التي رغبت بالمشاركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر أسباب الإقصاء، مع تزويدي بالمستندات ومبررات الإقصاء وآلية الإقصاء ومن طلب الإقصاء ومن وافق على الطلب.