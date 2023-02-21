

أعلن مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة د.أحمد الشطي اعتبار يوم 20 فبراير من كل عام يوم الإسعاف الكويتي ليكون الاحتفال به تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وعيد التحرير.



وقال د.الشطي، في كلمة له بالاحتفال الذي أقيم برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي في مركز إسعاف جسر الشيخ جابر الأحمد، إن إدارة الطوارئ الطبية تعد من أقدم الإدارات وأكثرها حيوية، إذ يأتي هذا الاحتفال تقديرا لجهود العاملين فيها.



وأضاف أن مهنة الطوارئ الطبية تستلزم الحكمة والايثار ورسم الابتسامة وتخفف معاناة المصاب، داعيا «جميع العاملين إلى التعاون من أجل تطوير العمل بالطوارئ ورفع التوصيات والمقترحات للمسؤولين لتذليل العقبات وتسهيل العمل وتطوير الأداء العام».