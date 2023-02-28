

ياسر العيلة



عشاق الطرب الأصيل على موعد يوم الخميس المقبل 2 مارس على مسرح محمد عبده أرينا داخل بوليفارد رياض سيتي مع حفل غنائي كبير يحمل عنوان «ليلة الصقر» للمطرب السعودي الكبير رابح صقر.



وتعتبــــر حفـــلـة ليلة الصقر دائما من الفعاليات الأكثر انتظارا داخل موسم الرياض، لما يمتلكه فنان الخليج من قاعدة جماهيرية عريضة في دول الخليج، حيث استطاع أن يؤدي أكثر من 346 أغنية خليجية منذ عام 1982 ميلاديا وحتى اليوم. والجدير بالذكر، أن رابح يعتبر من الفنانين العصاميين فلم يحالفه الحظ في بدايته أن يقوم فنان أو منتج شهير بدعمه وثقل موهبته بمساعدته في التسويق والإعلان بل قام رابح منذ بدايته بالاعتماد الكامل على ما يمتلكه من موهبة وقدر عال من الإبداع الذي مكنه من كتابة الكلمات، التلحين، والغناء.



وما يميز رابح صقر عن الآخرين هو الأجواء الشبابية الحماسية التي تسيطر على حفلاته مما يجعله واحدا من أكثر فناني الخليج إقبالا من قبل الجماهير العربية.



الجدير بالذكر ان المطرب رابح صقر طرح حديثا أغنية بعنوان «عساك بخير»، والتي سجلت أكثر من 5 ملايين و700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها:



عساك بخير طمني ترى والله عليك قلقان



تراني يالغلا كني احس بدونك بنقصان



ولا احد غيرك اشغلني منك اتعبني الهجران



اذا جاك الخبر عني تراني عاشق وولهان



احس انه كبر سني وانا بعدك بلا عنوان