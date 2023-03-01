عرض مبهر للألعاب النارية يضيء سماء الكويت

آلاء خليفة ـ عاطف رمضان



تزَّينت سماء الكويت بالألعاب النارية، والتي امتدت من الجزيرة الخضراء وحتى أبراج الكويت على امتداد شارع الخليج، في فعالية رائعة استقطبت المواطنين والمقيمين الذين خرجوا لمتابعة الاحتفالات الوطنية في شهر فبراير «شهر الأعياد الوطنية».



ويعتبر عرض الألعاب النارية، الذي تم تنظيمه من قبل الديوان الأميري، أطول عرض للألعاب النارية في تاريخ الكويت.



«الأنباء» التقت عددا من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على التواجد في شارع الخليج العربي للمشاركة في الاحتفال بالأعياد الوطنية، وأعربوا عن سعادتهم وفرحتهم بهذه الفعالية التي أقيمت في جو مناسب، داعين الله تعالى ان يحفظ الكويت وحكامها وشعبها، مشيدين كذلك بحسن التنظيم واختيار الفقرات الترفيهية التي نالت إعجاب الحضور، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال المواطن خالد الشمري: كلنا للكويت والكويت لنا والله يعز الوطن ويعز بلدنا هذه الديرة الطيبة بلد الأمن والأمان.



وأشاد الشمري بالفعاليات الرائعة التي تم تنظيمها خلال شهر فبراير بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيدا بفعالية تنظيم أطول ألعاب نارية في تاريخ الكويت والممتدة من الجزيرة الخضراء وحتى أبراج الكويت.



واعرب عن سعادته بالحشود التي حرصت على الحضور والمشاركة في تلك الفعالية من المواطنين والمقيمين والخليجيين وكل الدول العربية والأجنبية.



وقال الشمري: اتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



من جانبه، قال المواطن خالد العصيمي: ندعو الله تعالى ان يديم أعيادنا الوطنية الجميلة وان يحفظ الكويت الحبيبة ديرتنا ديرة الأمن والأمان، كويت العز والفخر، ونحرص دوما على المشاركة في الاحتفالات الوطنية، هذه بلادنا بلاد الخير.



واوضح العصيمي ان الاحتفالات هذه السنة مختلفة وفعالياتها وانشطتها ترفيهية وطنية جميلة، مشيدا بعرض الألعاب النارية الذي يعتبر الأطول في تاريخ الكويت، معربا عن أمله استمرار تلك الفعاليات خلال الاعوام القادمة.



بدورها، قالت المواطنة جميلة محمد: أقول للكويت كل عام وهي بخير، ونهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ونهنئ الكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية.



وأشادت بالفعاليات التي تم تنظيمها على مدار شهر فبراير «شهر الأعياد الوطنية»، مرحبة بكل من شارك الكويت فرحتها من الدول الخليجية والعربية والاجنبية، داعية الله عز وجل ان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه.



وأشادت بفكرة تنظيم أطول ألعاب نارية ممتدة على شارع الخليج العربي، معربة عن املها بتكرار تلك الفعاليات خلال الاعوام القادمة.



بدوره، اعرب المواطن أنس كندر عن سعادته البالغة في شهر فبراير شهر الأعياد الوطنية، مؤكدا حرصه الدائم على مشاركة الكويت فرحتها من خلال حضور الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يتم تنظيمها على مدار الشهر.



وأشاد بفكرة تنظيم أطول ألعاب نارية في تاريخ الكويت، قائلا: تلك الاحتفالات تعكس صورة حضارية للكويت.



وتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح تلك الفعالية المميزة التي تعكس صورة إيجابية عن كويتنا الحبيبة، وخص بالشكر رجال الداخلية والإطفاء والطوارئ الطبية.



من جانبه، تقدم المواطن عثمان العنزي بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الأعياد الوطنية، معربا عن امله بدوام الأعياد بكل خير في ديرة الخير والأمن والأمان.



وأشاد العنزي بالفعاليات التي تم تنظيمها على مدار الشهر والتي اضفت جوا من البهجة والسعادة في نفوس الجميع.



وأشاد بفعالية أطول ألعاب نارية في تاريخ الكويت والتي تعتبر مميزة ونالت اعجاب الجميع، مشيدا بالحضور الكثيف من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على الحضور، موجها جزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح تلك الفعالية.



وفي الإطار ذاته، حرص اطفال الكويت منصور وماجد المري على التعبير عن حبهما للكويت وفرحتهما بشهر الأعياد الوطنية والاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، وقالا: كل عام والكويت بخير، والله يديم العز والأمن والأمان في ديرتنا الحبيبة الكويت، وقد حضرنا للاحتفال ومشاهدة الألعاب النارية لنعبر عن حبنا للكويت.



كما عبر الطفل الكويتي محمد الحداد عن حبه لديرته الحبيبة الكويت، قائلا: كل عام وكويتنا الحبيبة بخير.



بدورها، قالت رووم من اثيوبيا انها ولدت وتربت ودرست في الكويت وتحب الكويت كثيرا وتحرص كل عام على الخروج والمشاركة في الاحتفاليات الوطنية من خلال تلك الفعاليات التي يتم تنظيمها على مدار الشهر.



وتابعت: اتمنى ان تدوم أعياد الكويت الوطنية، هذه الارض الطيبة الجميلة التي نحبها كثيرا وانا جدا معجبة بالشعب الكويتي الكريم وبطريقة احتفالاته بأعياده الوطنية ومتحمسة جدا لمشاهدة عرض الألعاب النارية.



من جانبه، أشاد المواطن نايف المطيري بالاحتفال والتنظيم، داعيا الله عز وجل ان يحفظ لنا الكويت.



واضاف ان المشاركين في الاحتفال من المواطنين والمقيمين سعداء بالفعاليات والاجواء المناسبة، واعرب عن امله ان تتكرر مثل هذه الاحتفالات خلال السنوات المقبلة.



حضور كثيف وسط بهجة الكبار والأطفال



شهدت الفعالية حضورا كثيفا من المواطنين والمقيمين الذين خرجوا لحضور فعالية الأعياد الوطنية كبارا وصغارا، والجميع كانوا سعداء بالألعاب النارية التي أضاءت سماء الكويت، وما زاد جمال الفعالية بهجة الاطفال الصغار الذين حرصوا على ارتداء الزي الوطني المزين بأعلام الكويت ورفعوا اعلام الكويت مرفرفة في كل مكان.



جهود رجال «الداخلية»



بذل رجال «الداخلية» جهودا حثيثة لتنظيم الاحتفال منذ وقت مبكر حتى انتهاء الفعاليات، فلهم كل الشكر والتقدير «يعطيكم ألف عافية ما قصرتوا».



باقة ورد للمنظمين



أشاد المواطنون والمقيمون، الذين شاركوا بالحضور في الاحتفال، بحسن التنظيم والترتيب، موجهين للجهات المنظمة عبر «الأنباء» الشكر والتقدير لما بذلوه من جهود واضحة لهذا العرض الممتع.



تخصيص باصات لنقل الجمهور إلى مكان الاحتفال



تم توفير باصات لنقل الجمهور من مواقف السيارات التي تم تخصيصها لمن يرغب في حضور الفعالية من وإلى أماكن الفعالية، حيث تم نقل الجمهور من مواقف سوق شرق ومواقف نادي اليخوت ومواقف «حولي بارك» وكذلك من الساحة الترابية مقابل مخفر شرق ومجمع الأوقاف ومواقف مجمع الوزارات بالإضافة الى مواقف المطاعم على شارع الخليج العربي ومواقف المعاهد في محافظة حولي، كما تم تخصيص مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة عند جمعية المحامين الكويتية.



إغلاق جزئي لشارع الخليج عند مكان الاحتفال



تم إغلاق شارع الخليج العربي بشكل جزئي من الجزيرة الخضراء إلى أبراج الكويت من الساعة 5:30 مساء حتى انتهاء الفعالية.