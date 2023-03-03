ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي ان الوزارة باشرت صرف زيادة قيمة المكافآت للطلبة الدارسين في الخارج، وقامت بإبلاغ الاتحادات الطلابية باعتماد الصرف بدءا من شهر ابريل المقبل، بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بزيادة المخصصات المالية للطلبة الدارسين بالخارج 50% اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة في ابريل 2023، وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في معدل التضخم الذي طال جميع الطلبة المبتعثين وفي ظل الأوضاع الاقتصادية في جميع دول العالم. هذا، وبارك الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية إقرار الزيادة بنسبة 50% لبدل الأدوات، الكتب، والملابس السنوي. وشكر وزارة التعليم العالي، والملاحق الثقافية على تعاونهم.