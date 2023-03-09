

عبدالعزيز الفضلي



اختتم الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي منافسات دوري كرة قدم المناطق التعليمية للمرحلة المتوسطة، والذي يأتي ضمن مشروع «مواهبنا في مدارسنا»، بالتعاون مع التوجيه العام للتربية البدنية ـ بنين.



وقال رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد: «اليوم شهدنا بطولة دوري كرة القدم للمرحلة المتوسطة على مستوى المناطق التعليمية والتي تعتبر من ضمن استراتيجية الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بتفعيل البطولات في المناطق التعليمية خصوصا في لعبة كرة القدم لإبراز مواهب أبنائنا الطلبة بمختلف المراحل الدراسية».



وأكد المقصيد ان هذه البطولة ناجحة بكل المقاييس من خلال تعاون موجهي التربية البدنية وإدارات المدارس، حيث هناك مواهب عديدة لأبنائنا المتميزين في البطولة.



وأشار إلى أن في البطولات والمهرجانات المقبلة سنشهد الأفضل على مستوى مختلف من الألعاب الرياضية سواء كانت فردية او جماعية، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع والعودة الحميدة للرياضة المدرسية.



وبدوره، ذكر الموجه الفني في التربية البدنية وعضو لجنة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي أنور بوطيبان أن تصفيات دوري كرة قدم المناطق للمرحلة المتوسطة تهدف إلى إبراز مواهب أبنائنا الطلاب وتطويرها وصقلها إلى الأندية الرياضية.



وقال الطالب محمد حميدي الحسيني من مدرسة حمود الصباح المتوسطة بنين التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية ان البطولة حققت نجاحا كبيرا، وحققنا فيها المركز الأول على مستوى المناطق التعليمية، كما أتاحت لنا البطولة مع وجود كشافي الأندية الرياضية المشاركة والتسجيل في الأندية الرياضية الكويتية.