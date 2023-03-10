عبدالعزيز الفضلي



أعلنت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، أنه بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، تم إطلاق شاشة من خلال الخدمات الإدارية على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية تتيح استقبال طلبات الموظفين الراغبين في التقدم بالتظلم من عدم صرف مكافأة الصفوف الأمامية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/3/12م ولمدة ثلاثين يوما بما فيها الجمع والإجازات الرسمية بحيث تنتهي فترة التظلمات بتاريخ 2023/4/10م.



وأكدت بوعركي انه على كل من يرغب في التقدم بتظلم من عدم صرف المكافأة المذكورة أو بفروق مالية سواء بعدد الأيام أو الفئة أن يتقدم من خلال الموقع فقط بتظلمه مع التأكيد على تحديد مركز العمل الذي كان يعمل به الموظف أثناء الجائحة، حيث ستقوم اللجنة بمخاطبة جهات العمل واستكمال المستندات ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمراجعة الأمر ومن ثم صرف المستحقات بعد الاعتماد من ديوان الخدمة المدنية.



من جانب آخر، أكدت مصادر تربوية مسؤولة لـ «الأنباء» أن تخصيص رئيسي قسم لمادة التربية البدنية في المدرسة إجراء غير قانوني حسب أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الأمر لا يستدعي لذلك. وأوضحت المصادر أن بعض المواد الأساسية قد تحتاج إلى هذه الخطوة كمادة اللغة العربية والإسلامية والعلوم، لافتة إلى أن البدنية ليس بحاجة لهذا الأمر. وأضافت ان ذلك قد يتسبب في خلافات بين أعضاء الهيئة التعليمية خاصة في عملية التقييم السنوية، كما أن النظم واللوائح بوزارة التربية لا تسمح باتخاذ مثل هذا القرار.