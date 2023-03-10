

القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة رنا رئيس عن أمنيتها وهي صغيرة، مؤكدة أنها كانت تحب «علم الأحياء»، وحلمت بأن تكون «طبيبة تجميل»، ولكن تغير مسارها فيما بعد ودخلت كلية الإعلام واحترفت العمل بالتمثيل، وقالت إنها تعشق التمثيل منذ الصغر، وموهبتها تغلبت على أمنيتها في دخول كلية الطب، والتخصص في مجال التجميل.



وأشارت رنا، خلال برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنها تتعامل مع شخصياتها في الأفلام والدراما على أنها جزء من الواقع، مؤكدة أنها اصطحبت شقيقتها في أول يوم للتصوير لها في 2017، لأنها كانت متوترة بشكل كبير جدا، مشيرة الى أن والدتها تقرأ «الكوميكس» الساخر عبر «السوشيال ميديا»، إلا أنها تستفيد من الإيجابي من هذه الانتقادات، وأنها تشعر بالتوتر من هذه الانتقادات، وتنزعج منها بشكل كبير.



وكشفت رئيس، أسباب رفضها المشاركة ببطولة مسلسل «أزمة منتصف العمر» ثم تراجعها عن هذا القرار، مؤكدة أنها رفضته لأنه تم تصويره خارج مصر، وقالت إنها غير معتادة على السفر خارج مصر بمفردها، مضيفة: «متعودتش أكون لوحدي.. بحب أكون وسط أهلي»، وأوضحت أن الفنانة ريهام عبدالغفور هي من أقنعتها لقبول الدور والمشاركة في المسلسل، حيث إنها تحدثت مع والدتها وأقنعتها بالدور.



وتابعت: «ريهام عبدالغفور وكريم فهمي وهند عبدالحليم أشعروها بأنها وسط عائلتها رغم أنها خارج مصر وتعيش بمفردها»، مؤكدة أن تقبل فكرة المسلسل كان هو الأصعب، لأن فكرته صادمة ومدمرة ولا يستوعبها عقل.