صوتت الشعبة البرلمانية الكويتية برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط لصالح البند الطارئ القطري بشأن تجريم ازدراء الأديان في الدورة ال١٤٦ للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين.

وأعلن السويط خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد منح الشعبة البرلمانية الكويتية كامل أصواتها البالغ عددها ١١ صوتا للمقترح القطري.

وحصل المقترح القطري على المركز الثاني ضمن ٥ مقترحات وبفارق بسيط جدا عن المركز الأول للبند المقدم من الارجنتين وتشيلي وألمانيا وهولندا وأوكرانيا، حيث ينص نظام الاتحاد البرلماني الدولي على اعتماد بند طارئ واحد فقط.