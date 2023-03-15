



أوصى المشاركون في مؤتمر الكويت للمختبرات الطبية بضرورة وضع خطط وبروتوكولات مسبقة لمواجهة أي جائحة عالمية مستقبلية وكيفية تشخيص مرض جدري القرود والتعامل مع الحالات وطرق الوقاية بعد انتشاره.



وقالت رئيسة مجلس المختبرات ورئيسة المؤتمر د.ابتسام الجمعة، في بيان صحافي، إن المؤتمر الذي اختتم أعماله دعا إلى توحيد آلية عمل تحاليل المناعة (ANA) وغيرها في مختبرات المناعة بوزارة الصحة بناء على تطبيق الاشتراطات العالمية وتحديد الحالات المرضية لطلب فحص الأجسام المضادة المناعية.



وأضافت د.الجمعة أن المؤتمر أكد على أهمية دور مختبر المناعة بالكشف عن وجود مضادات مناعية لبعض الأورام الخبيثة المصاحبة للأمراض العصبية وأهمية فحوصات المناعة في متابعة نشاط أمراض الجهاز الهضمي المناعية وذلك للحد من تعريض المريض لإجراء منظار القولون.



وأشارت إلى أن المؤتمر ناقش أهمية تحديث فحوصات تشخيص أمراض نقص المناعة الوراثية وتحديث فحوصات مدى تطابق الأنسجة بعد زراعة الأعضاء وتطوير طرق اكتشاف الأجسام المناعية المضادة، لافتة إلى دور مختبر المناعة في تشخيص الكثير من الأمراض مع ضرورة التوسع بالخدمة والتزود بأحدث الأجهزة لمواكبة التطور.



وأكدت أهمية إجراء مسح وطني للبحث عن فيروس الورم الحليمي والمسبب لسرطان عنق الرحم وإدراج التطعيم ضمن التطعيمات الروتينية وتعزيز دور الحملات الاعلامية للترويج لبرامج التطعيم الوطنية وتثقيف المجتمع بأهمية التطعيم للحفاظ على صحة المجتمع.



وبينت الجمعة أن الالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي وخاصة المصاحبة للفيروس المسبب لـ «كوفيد-19» تعد سببا مهما في الدخول للعناية المركزة، مشددة على ضرورة المبادرة لأخذ تطعيمات الإنفلونزا وكورونا للحماية منها.



وأشارت إلى ضرورة تطوير الفحوصات التشخيصية لفيروسات الكبد وخاصة hepatitis E وضرورة التبليغ الفوري عن إصابات وخز الابرة للعاملين بالقطاع الصحي للمساعدة على الحد من انتقال الفيروسات المعدية.