

القاهرة - ناهد إمام



استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع عدد من أبناء مصر بإيطاليا، ما يحدث عالميا من أزمات طاحنة أثرت على اقتصادات الدول الكبرى، وإطلاق وزارة الهجرة مبادرة «مستثمرو مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟» والتي يحث فيها مستثمرونا حول العالم على الاستثمار في مصر.



جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الدولة الهجرة عددا من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والفاتيكان عبر الفيديو كونفرانس، في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، وذلك بمشاركة السفراء: بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، محمود طلعت، سفير مصر في الفاتيكان، المستشار حازم الشوربجي رئيس القسم القنصلي في سفارة مصر في روما، وسكرتير أول عبداللطيف شعير، نائب القنصل العام في ميلانو، السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وكذلك عدد من ممثلي المؤسسات والوزارات المصرية المعنية بدعم ورعاية المصريين في الخارج وحل مشكلاتهم.



وأشادت الوزيرة، خلال اللقاء، بحرص المستثمرين المصريين بالخارج على ضخ استثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، والترويج لما تمتاز به مصر من مميزات وتسهيلات وسبل جذب للاستثمار وبنية تحتية قوية، قائلة: «لقد حرصنا من خلال هذه المبادرة على أن نؤكد بالدليل القاطع أهمية الاستثمار في مصر والتميز الذي يتمتع به المستثمرون عند دخولهم إلى الأسواق المصرية، آخذين في الاعتبار الاستثمارات العملاقة لمستثمرينا بالخارج في السوق المصري والذي يعد من أفضل الأسواق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية».



ولفتت إلى إطلاق العديد من المميزات للمستثمرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة العقبات التي تواجههم، وعلى رأسها إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج الى موافقات من عدة جهات مثل الرخصة التقليدية.



وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، حرص القيادة السياسية على اختيار أفضل السفراء لتمثيل مصر بالخارج، موجهة التهنئة الى السفير بسام راضي، لتوليه منصب سفير لمصر في إيطاليا، كما وجهت التحية إلى السفير محمود طلعت، مشيدة بجهود سفراء مصر بالخارج حول العالم، والتعاون بين وزارتي الخارجية والهجرة لتلبية رغبات ومطالب المصريين في الخارج ومناقشة مقترحاتهم.



وأدارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارا مفتوحا مع المشاركين حرصت خلاله على استعراض استراتيجية عمل الوزارة منذ توليها المسؤولية في أغسطس الماضي، متضمنة أهم المحفزات والتيسيرات التي عملت عليها الوزارة استجابة لطلبات المواطنين بالخارج والتي تتضمن التيسيرات والخدمات في مجالات: التعليم والتأمين والإسكان والاستثمار العقاري وتذاكر الطيران العائلية وشهادات الادخار الدولارية، موضحة أن كل تلك الفرص والمحفزات سيتضمنها تطبيق تعمل الوزارة عليه حاليا مع وزارة الاتصالات وسيتم إطلاقه قريبا لخدمة المصريين بالخارج.



كما تحدثت عن جهود الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التي تنفذ في 70 قرية في 14 محافظة، لتدريب وتأهيل وتوعية الشباب والأمهات، مستعرضة دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وجهوده الرامية إلى تأهيل وتدريب الشباب وفقا لمواصفات سوق العمل الأوروبي وبالتعاون مع الجانب الألماني.



وفي السياق نفسه، تطرقت إلى جهود الوزارة في تيسير جلب المصريين بالخارج سيارات بتسهيلات كبيرة، مؤكدة أن الدولة قد استمعت لكل اقتراحاتهم وعملت على تذليل مختلف المعوقات وإجراء عدد من التعديلات، ليصبح القانون أكثر مرونة، حيث وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب على التعديلات الأخيرة، في جلسته يومي 27 و28 فبراير2023، والتي تضمنت عددا من التعديلات، تمثلت أبرزها في: مد فترة التسجيل ودفع الودائع حتى 14 مايو المقبل، وفتح فترة جلب السيارة حتى 5 سنوات بعد تسديد كامل قيمة الوديعة المستحقة في المواعيد المعلنة، وخفض قيمة الوديعة من الضرائب الجمركية بنسبة 70%، تيسيرا على مختلف الفئات من المصريين بالخارج.



وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء وجه بإزالة كل المعوقات في اللائحة التنفيذية لمبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، مشيرة إلى أن هناك تطبيقا لمعرفة أسعار السيارات والجمارك، ضمن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، وأن هذا التطبيق متاح للتسجيل وتلقي الطلبات، منذ الإعلان عن المبادرة، عبر الرابط التالي:



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