مفرح الشمري



في مبادرة هي الأولى من نوعها لشركة كويتية ناشئة، وقعت شركة «وياك» شركة وياك للتنقلات وخدمة الليموزين اتفاقية تعاون مع مؤسسة «لوياك»، بهدف تقديم شتى أنواع الدعم اللوجستي لأنشطة «لوياك» ومؤسساتها التابعة. ستسهم الاتفاقية في إنجاز برامج «لوياك» الريادية بمرونة أكبر، بما يجسد مساعي الطرفين لخدمة المجتمع الكويتي بشكل أفضل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وفي تصريحها، أعربت رئيسة مجلس إدارة «لوياك» والعضو المنتدب لأكاديمية «لابا»، السيدة فارعة السقاف، عن سعادتها بالاتفاقية، قائلة: «لقد أتيح لمؤسسة «لوياك» الاستفادة من خدمات شركة «وياك» في أكثر من مناسبة، وكانت بالفعل خدمات استثنائية مميزة، ما دفعنا للتواصل مع إدارة الشركة لتوقيع اتفاقية سنوية تشمل تأمين خدمات النقل والتوصيل لشتى برامجنا التنموية الهادفة والتي تستجيب لحاجات المجتمع وتطلعاته».



وتابعت: «فوجئنا باهتمام القائمين على الشركة وترحيبهم بتبني مختلف الخدمات اللوجستية المتعلقة بـ«لوياك» ومؤسساتها التابعة، وذلك من منطلق حرصهم على دورهم التنموي وتمسكهم بمسؤوليتهم المجتمعية. وعلى الرغم من حداثة الشركة والقائمين عليها من الشباب، غير أن مبادرتهم لدعم«لوياك» لوجستيا، تترجم أصالة قيمهم وعمق مبادئهم ووعيهم، ما يجدد لدينا بوادر الأمل التفاؤل.



وختمت السقاف بالقول: «لا يسعني إلا أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لشركة «وياك»، التي أثبتت ريادتها كشركة حديثة التأسيس، في تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية وتطبيقه على أرض الواقع، ولعل في ذلك سابقة يعول عليها في مجتمعنا».



من جهته، أشاد الشريك الإداري في شركة «وياك»، خالد العمر، بالاتفاقية، قائلا: «نفتخر ونعتز بهذا التعاون الذي يهدف إلى دعم الشباب وتعزيز مهاراتهم. فمن دواعي سرورنا أن نكون جزءا بسيطا من مسار وطني طامح نحو بناء جيل أفضل. وسنسعى بكل جهودنا إلى توفير التسهيلات اللازمة لإتمام المبادرات والمشاريع الحيوية التي تنفذها «لوياك» على مستوى الكويت». ورأى العمر في الاتفاقية «فرصة جدية لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال مساندة الشباب الكويتي والاستجابة لتطلعاتهم وتحفيزهم على المبادرة والابتكار. فمن الأهمية بمكان أن نساهم في تذليل العقبات أمام أحلامهم وأن ندعم قدراتهم وطاقاتهم».