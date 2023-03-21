ثامر السليم



أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس أن اجتماع عمداء شؤون الطلبة بدول مجلس التعاون الخليجي يعزز أوجه التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخليجية، وتفعيل فرص الانفتاح والتواصل وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا ان هذا الاجتماع يجسد الإيمان الراسخ لعمادات شؤون الطلبة في تفعيل دور الشباب بالنهضة التعليمية عبر تنفيذ خطط تنموية تمنح عنصر الشباب دورا إستراتيجيا فعالا في تحقيق النهضة التنموية في ظل التغيرات التي يعبر بها العالم إلى مستقبله.

جاء ذلك خلال كلمة له خلال رعايته وحضوره أعمال الاجتماع الـ 33 للجنة عمداء شؤون الطلبة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه جامعة الكويت صباح أمس في قاعة مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية.

وأشار د.الدبيس إلى أهمية دور عمادات شؤون الطلبة في إبراز المواهب الطلابية الشبابية وتشجيعها مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي دشنتها منظمة الأمم المتحدة (2030) باعتبار أن الشباب هم الجانب المحوري في العملية التعليمية والمعول عليهم في تحقيق القفزة المعرفية والنوعية في منطقتنا والمساهمة في دعم مسيرة التعليم العالي لمواجهة التحديات القائمة.

ومن جانبه، قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.ضاري الحويل إن هذا الاجتماع يدل أولا على عمق العلاقات الخليجية والترابط الأخوي فيما بيننا، مشيرا إلى أن منطقة الخليج العربية تزخر بالطاقات البشرية المبدعة.

وبين د.الحويل أن عمادات شؤون الطلبة تتعامل مع فئة الشباب وهي فئة تتميز بالطاقات البشرية التي علينا توظيفها لتنمية المجتمع من خلال الاهتمام بها لخلق جيل واع يكمل مسيرة التنمية، مضيفا أن جدول أعمال الاجتماع زاخر بالفعاليات التي تسلط الضوء على جهود وإنجازات عمادات شؤون الطلبة وخاصة عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت لتعريف عمداء الشؤون الطلابية بالأنشطة التي تقدمها الجامعة من خلال القيام بجوله في عدد من كليات جامعة الكويت.