تقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية م. نصار العبدالجليل بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى أهل الكويت مواطنين ومقيمين، والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين.



وقال العبد الجليل في تصريح صحافي: إن شهر رمضان هو عطاء رباني، يتعاظم فيه الأجر والثواب، ويكثر فيه فعل الخير ومنح الصدقات، وهو دعوة إنسانية للتكافل والتراحم بين المسلمين ليكفل قويهم ضعيفهم ويرعى غنيهم فقيرهم، وهو دافع لكل مسلم لديه سعة من المال، في التوسعة على غيره من المحتاجين والمنكوبين بصدقاته وزكواته، في ظل هذه الأيام المباركات لينال الأجر ويضاعف الثواب.



وأوضح العبد الجليل أن «الوقف الإنساني» تستعد لإطلاق العديد من المشروعات النوعية في شهر رمضان المبارك، والتي يعود نفعها على اللاجئ والنازح واليتيم والمحتاج والمرضى والأرامل وطلاب العلم والدعاة.