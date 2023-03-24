«الأنباء» فاجأت موظفاتها الأمهات بحضور الأبناء في عيدهن





جرياً على عادتها السنوية، أقامت أسرة «الأنباء» حفل «القريش» السنوي، تأكيداً على روح الفريق الواحد والعمل الدؤوب من الجميع لتحقيق أهداف «الأنباء» في استمرار العطاء والتقدم نحو الأمام.



ففي البداية، رحب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بجميع موظفي «الأنباء» الذي حضروا وشاركوا في «القريش» بأجواء أسرية، تؤكد عمق العلاقة فيما بينهم من جهة، واحتفالاً بقدوم الشهر الفضيل.



وبارك رئيس التحرير للجميع بشهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على جميع الكويت وقيادتها وشعبها، وعلى «الأنباء» والعاملين فيها وأسرهم، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تعتبر محفزاً على العطاء والسعي نحو التميز كفريق عمل واحد وأسرة واحدة، و«عساكم من عواده».



ثم دعا الحضور إلى «القريش» الذي شارك فيه الزملاء والزميلات بأطباق متنوعة من المأكولات والحلويات التي تتميز بها بلدانهم، وبما يعكس روح المودة والألفة بين الجميع، كما تم التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني بالشهر الفضيل.