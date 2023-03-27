عبدالعزيز الفضلي



أبلغت وزارة المالية نظيرتها وزارة التربية بالسماح بصرف مستحقات نهاية الخدمة للموظف الوافد عن طريق شيك.



جاء ذلك في كتاب وجهته المالية إلى وكيل التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، والذي جاء فيه: نود إفادتكم بأنه لا مانع من صرف مستحقات نهاية الخدمة لغير الكويتي عن طريق شيك، وذلك بالاستثناء من المادة 4/الحسابات من قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2022/2023، لمدة ستة أشهر فقط (من تاريخ صدور هذا الكتاب)، مع التأكد من عدم وجود أي مديونية على الموظف وعمل إخلاء طرف لكل موظف مستحق من جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى شهادة إبراء الذمة من البنك المحلي الكويتي للمستفيد تفيد بأن الموظف غير مدين بأي التزامات مالية، مع وجود وكالة خاصة للاستخدام بالكويت تسمح للوكيل باستلام المستحقات المالية من جهة عمل الموكل، شرط التأكد من عدم خضوع المبالغ للمدة القانونية للتقادم وتقديم كل المستندات لمكتب جهاز المراقبين الماليين، وبذلك تتحمل جهتكم أي مخالفات قد تصدر من الجهات الرقابية تبعا لهذا الموضوع.



وقد قام مدير الإدارة المالية بوزارة التربية بإبلاغ مراقب الرواتب، في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه، للتنفيذ اعتبارا من 8 الجاري ولمدة 6 أشهر.



هذا، وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، ان المعلمين الوافدين الذين انهت وزارة التربية خدماتهم سيحصلون على مستحقات نهاية الخدمة عن طريق شيك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المعتادة في هذا الجانب.