عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي، عن اقامة المسابقة الثقافية الأولى التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى جاسم القطامي الذي يعتبر اول رئيس لجمعية الكشافة الكويتية، مشيرا الى ان المسابقة ستنطلق اليوم الثلاثاء بعد صلاة التراويح بمقر جمعية الكشافة بمنطقة حولي. وأوضح انه يشارك في المسابقة طلبة مدارس المناطق التعليمية وادارة التعليم الخاص ونهدف من خلالها الى احياء ذكرى المرحوم القطامي وماقدمه للحركة الكشفية الكويتية على المستويين المحلي والدولي، مشيرا الى اننا نسعى كذلك لإكساب الطلبة معلومات دينية وثقافية وكشفية.



وأضاف د.الطريجي، انه تم تخصيص جوائز قيمة لأبنائنا الطلبة الفائزين توزع عليهم في ختام المسابقة، متمنيا للجميع التوفيق.