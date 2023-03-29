بيروت - خلدون قواص



رأى وزير الاقتصاد أمين سلام أن هناك فسحة أمل كبيرة وتفاؤل لحل الأزمة اللبنانية خلال الأشهر القادمة بشكل إيجابي.



وأكد بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ان الطائفة السنية تتميز بالتوازن والعيش المشترك، ومفهوم اللا غالب ولا مغلوب الذي سيكون عنوان المرحلة المقبلة.



وقال: مجلس الوزراء هو مجلس وزراء كل لبنان، ومقامه هو قلعة حصينة نحرص عليه وحمايته وتحصينه من الانزلاقات والعمل بشكل وطني، لأن هذا المجلس يحمي لبنان، وموقع رئاسة الحكومة سوف نكون دائما من أشرس المدافعين عنه ضمن الإطار الوطني المبني على التوازن والتفاهم والوطنية.



بدوره، وزير الصحة د.فراس الأبيض اكد بعد زيارته دار الفتوى أن القرار الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء حول موضوع التوقيت هو قرار حكيم وان رئيس الحكومة غلب المصلحة العامة على أي مصالح شخصية، وتمنى أن تكون روح المسؤولية موجودة عند جميع اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية للخروج من الأزمة التي نحن فيها، وأشار إلى ان موضوع جمعية المقاصد تحت رعاية ومعالجة دار الفتوى ونتمنى أن تنتهي لما فيه خير البلد والمجتمع.