تخصيص 3 مواقع مقترحة لمراكز البيانات لهيئة الاتصالات في الصليبية وجنوب سعد العبدالله ومدينة المطلاع

بداح العنزي



أقر المجلس البلدي، في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري، تعديل القرار الصادر لمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد والمتضمن أن يكون الجزء الواقع في الجهة الغربية مخصصا للاستعمالات التعليمية الثقافية الترفيهية والتجارية ونشاط الفندق بتصنيف لا يقل عن 4 نجوم أو نشاط مكاتب إدارية أو مزيج من النشاطين الفندق والمكاتب الإدارية.



ووافق المجلس على تخصيص ثلاثة مواقع مقترحة لمراكز البيانات لهيئة الاتصالات في الصليبية وجنوب سعد العبدالله ومدينة المطلاع بمساحة 3000م2 لكل موقع.



وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 12.5 ظهرا، حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق.



واستعرض المجلس بند الرسائل الواردة، ثم انتقل الى مناقشة بند الردود على الاسئلة، حيث بحث الرد على سؤال العضو م.شريفة الشلفان بشأن الاراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية التي تعدت مدة التخصيص المحددة لها.



وقالت م.شريفه الشلفان: تم الاكتفاء بالرد.



واستعرض المجلس الرد على سؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن آلية الرقابة الالكترونية، حيث أشار العضو م.عبداللطيف الدعي إلى الاكتفاء بالرد.



وانتقل المجلس إلى بحث توصيات لجنة الاحمدي، حيث وافق المجلس على طلب وزارة الداخلية استحداث شارع بربط الشارع رقم 3 بشارع رقم 50 بمنطقه هدية قطعة 4.



هذا، ورفض المجلس طلب وزارة المالية تخصيص ممشى مع مواقف للسيارات بمنطقة بنيدر.



وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص جورة ومسار بطول 1950م وبقطر 200 mm بصفة مؤقتة بمنطقة صباح الأحمد السكنية.



كما حفظ المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الترخيص للجمعيات الخيرية والمبرات بالابنية ذات الطابع في السكن الاستثماري.



وبحث المجلس توصيات اللجنة الفنية، حيث وافق على طلب تعديل قرار المجلس البلدي رقم «م برم ألف 2022/11/155/9» الصادر لمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد والمتضمن التالي:



1 ـ تعديل أولا: البند 2 ـ الفقرة الأخيرة من الشروط التي يلتزم بها المطور لتكون كالتالي:



أن يكون الجزء الواقع بالجهة الغربية من المشروع والمطل على شارع عبدالله الأحمد مخصصا للاستعمالات التعليمية الثقافية الترفيهية والتجارية ونشاط الفندق بتصنيف لا يقل عن 4 نجوم أو نشاط مكاتب إدارية أو مزيج من النشاطين الفندق والمكاتب الإدارية.



2 ـ تعديل ثالثا: البند رقم 3 ليكون كالتالي:



عدد 26 دورا من الدور الرابع عشر ولغاية الدور الأربعين تستخدم بالكامل لنشاط فندق لا يقل تصنيفه عن 4 نجوم أو تستخدم بالكامل لنشاط مكاتب إدارية أوتستخدم بمزيج من نشاطي الفندق والمكاتب الإدارية على أن يخصص من هذه الأدوار دور واحد للخدمات.



3 ـ تعديل رابعا: الفقرة الثانية الواردة بعد الجدول لتكون كالتالي:



النشاط المسموح به ابتداء من الدور 14 للدور 40 ضمن المبنى الكائن بالقطعة أ فقط هو فندق لا يقل عن تصنيف 4 نجوم أومكاتب إدارية أو مزيج من نشاط الفندق والمكاتب الإدارية، وهذه الأنشطة تدخل ضمن المساحة التأجيرية للقطعة، على أن يتخلل هذه الأدوار دور واحد للخدمات.



ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة العديلية قطعة 3.



لجنة الجهراء



وانتقل المجلس الي مناقشة توصيات لجنة محافظة الجهراء، حيث وافق علي طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتخصيص ثلاثة مواقع مقترحة لمراكز البيانات وهي:



٭ الموقع الأول: الصليبية الزراعية قطعة رقم 8 بأبعاد 150م×200م ومساحـــــــة 30.000م2، وعدد 2 محطات تحويل كهربائية رئيسية بأبعاد 50م×60م ومساحة 3000م2.



٭ الموقع الثاني: شمال مدينة جنوب سعد العبدالله بأبعاد 150م×200م ومساحة 30.000م2 وعدد 2 محطات تحويل كهربائية رئيسية بأبعاد 50م×60م ومساحة 3000م2.



٭ الموقع الثالث: جنوب مدينة المطلاع السكنية بأبعاد 150م×200م ومساحة 30.000م2، وعدد 2 محطات تحويل كهربائية رئيسية بأبعاد 50م×60م ومساحة 3000م2.



شريطة ما يلي:



1 ـ التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة قبل التنفيذ.



2 ـ أخذ موافقة وزارات الخدمات قبل تثبيت مواقع المحطات فقط.



3 ـ الالتزام بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات قبل التنفيذ.



4 ـ تخويــــل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع والمحطات ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة للمحطة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أولأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.