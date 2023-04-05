القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بتشكيل هيئة مستقلة مسؤولة عن السياحة العلاجية، وتنشيطها من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة، وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، والإجراءات الخاصة بالمرافقين.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة نورا علي لمناقشة طلبي إحاطة بشأن السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا، بحضور عادل الجندي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة، ود.أحمد الأشقر، نائب مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية. كما أوصت اللجنة بالتركيز على الترويج والتسويق الإعلامي بجميع دول العالم، وتصميم قاعدة بيانات لأسماء المراكز الطبية المتخصصة وأخرى تخص المستشفيات، ليتمكن الشخص الراغب في العلاج من الاطلاع عليها.



وأوضحت رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني في بداية الاجتماع، أن السياحة العلاجية هي أحد أهم أنماط السياحة في العالم، وأن مصر تعد من أغنى دول العالم في هذا المجال فهي بمنزلة واحة للعلاج الطبيعي.



وأشارت إلى أن مصر تتمتع بالعديد من مقومات العلاج الطبيعي الذي يعتمد على الموارد الطبيعية مثل المناخ وينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة. وشددت رئيسة اللجنة على ضرورة الاهتمام والنهوض بملف السياحة العلاجية تطبيقا لتوجيهات الرئيس السيسي بأن تصبح السياحة العلاجية المستدامة وجهة أساسية وفقا لرؤية مصر «2030». كما أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بتعظيم الفرص الاستثمارية لهذا المنتج، والتدريب المتكافئ لكل العاملين به، والتنسيق مع المستشار الطبي في سفارات الدول المستهدفة لجذب السياح لعلاجهم داخل البلاد بإمداده بقاعدة بيانات متكاملة، وإقامة معرض دولي للسياحة العلاجية كل عام، والتعاقد مع شركات سياحية دولية وشركات تأمين صحي بالخارج لتوفير حزم علاجية واستشفائية لعملائها من خلال برنامج متكامل ومراكز طبية ذو جودة عالمية.



وأوصت أيضا بالاستفادة مما تمتلكه مصر من خبرات في خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والمواقع الفريدة للاستشفاء، وإقامة منتجعات علاجية وتأهيلية بالقرب من مناطق الاستشفاء، لتنافس مثيلاتها بالعالم وتدعيمها بالكوادر اللازمة من الأطباء.