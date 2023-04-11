استكملت اللجنة المشتركة بين «القانونية والمالية» و«شؤون البيئة» خلال اجتماعها امس برئاسة م.علياء الفارسي تحديث لائحة النظافة ونقل النفايات.



وقالت م.الفارسي إن اللجنة انتهت من مراجعة الفصل الأول وهو فصل التعاريف، حيث حدثنا من خلال اللجنة بعض مواد اللائحة، مع إضافة تعاريف جديدة، لإنشاء لائحة جديدة تتناسب مع النمط الحديث لإدارة النفايات البلدية الصلبة.



وأعربت عن سعادتها لأنها ستكون أول لائحة نظافة تنضم معها البيئة من خلال دمجنا قسمين في الجهاز التنفيذي بلائحة واحدة (النظافة وإدارة شؤون البيئة).



وأضافت انه تم التطرق أيضا للرؤية والأهداف الخاصة باللائحة والتي تعكس رؤية استراتيجية الهيئة العامة للبيئة والتي تعكس أيضا رؤية الدولة 2035.



واختتمت بالإشارة إلى أنه سيتم خلال الاجتماعات المقبلة مناقشة الفصول الجديدة وإمكانية استحداث فصول جديدة تتناسب مع رؤيتنا.