تعديل جميع أرصدة الموظفين بالوزارة لهذا العام وإضافة رصيد عام 2023 إلى رصيد إجازاتهم الدورية

عدد المتقاعدين في الوزارة بلغ 64 موظفاً خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى تاريخ 20 مارس 2023

تحديد المواعيد لتسكين الوظائف الإشرافية من قبل لجنة شؤون الموظفين لمقابلة من اجتاز الاختبار قريباً

الندب والنقل للموظفين داخل القطاع مسموح به طوال أشهر السنة باستثناء شهري يناير وفبراير من كل عام

قبول جميع طلبات توظيف المواطنين للعام الحالي وإجراءات التعيين تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة

التنسيق مع ديوان الخدمة وجارٍ العمل على حل مشكلة موظفي الوزارة العاملين بأنظمة النوبة

أجرى الحوار: عاطف رمضان

قال مدير إدارة شؤون الموظفين والوكيل المساعد بالتكليف لقطاع التنسيق والمتابعة في وزارة الأشغال العامة محمد البربر في حوار مع «الأنباء» إنه تم تعيين 240 موظفا لدى الوزارة خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 20 مارس 2023، مشيرا الى انه تم قبول جميع طلبات التوظف للعام 2023 الواردة من ديوان الخدمة المدنية بشأن ترشيح مواطنين للتعيين بالوزارة. وأضاف البربر أن عدد الدرجات المتوافرة في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2022-2023 للترقية بالاختيار 1005 درجة للمجموعات الوظيفة، وان اعداد المستحقين للترقية بالأقدمية «ترقية 1 يناير 2023» تم الانتهاء منها. وأوضح انه تم تعديل جميع ارصدة الموظفين بالوزارة لهذا العام واضافة رصيد عام 2023 الى رصيد اجازاتهم الدورية. وبين ان عدد المتقاعدين في الوزارة خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى تاريخ 20 مارس 2023 هو 64 موظفا، وعن الوظائف الاشرافية افاد البربر بأنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم تحديد المواعيد من قبل لجنة شؤون الموظفين لمقابلة من اجتاز الاختبار واجراء مقابلات معهم لاختيار من يصلح للوظائف المعلن عنها. وعن موظفي الوزارة العاملين بأنظمة النوبة، قال البربر انه تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وجار العمل على حل المشكلة. ولفت الى ان إجراءات تعيين الموظف تستغرق من أسبوعين الى ثلاث أسابيع، يتم خلالها إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمباشرة الموظف للعمل.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:



حدثنا عن خطتكم لتطوير ادارة شؤون الموظفين خلال العام الجاري؟



٭ تعد إدارة شؤون الموظفين عصب الوزارة وشريانها الرئيسي، فوظيفتها هي العمل على توفير القوى العاملة وتقديم الخدمات الإدارية ومعاونة الإدارات الأخرى للقيام بوظيفتها، من أجل تحقيق أهداف الوزارة، فهي توفر الموظفين بمختلف تخصصاتهم ومؤهلاتهم.



وفي إطار التحول التكنولوجي للدولة تعمل الإدارة على تشجيع ذلك وتفعيل الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية لموظفي الوزارة، بالإضافة الى أنه في بداية كل عام تتزاحم على إدارة شؤون الموظفين الاعمال المطلوب إنجازها نذكر منها ما يلي:



1 ـ تعديل أرصدة الموظفين من الاجازات الدورية اعتبارا من 1 يناير 2023



2 ـ تحديد المستحقين للترقية بالأقدمية اعتبارا من 1 يناير 2023.



3 ـ اعداد مشروعات قرارات النقل والانتداب الداخلي للموظفين الراغبين في ذلك.



4 ـ اعداد مشروعات قرارات رفع المستوى الوظيفي للموظفين المستحقين لذلك.



5 ـ متابعة تقييم أداء الموظفين لعام 2022.



6 ـ تحديد المستحقين لمكافأة الاعمال الممتازة لعام 2022.



وتتكون الإدارة من الآتي:



أولا: مراقبة الميزانية والشؤون الوظيفية وتتبعها الأقسام التالية:



1 ـ قسم الميزانية وترتيب الوظائف



2 ـ قسم التعيينات



3 ـ قسم نهاية الخدمة



4 ـ قسم الحركة الوظيفية



5 ـ قسم العقود الخاصة



ثانيا: مراقبة الخدمات الوظيفية وتتبعها الأقسام التالية:



1 ـ قسم سجل العاملين المدنيين



2 ـ قسم متابعة الدوام



3 ـ قسم الخدمات المساندة



4 ـ قسم السجل والطباعة



ثالثا: قسم البحث ويتبع مدير إدارة شؤون الموظفين مباشرة، ونسعى جاهدين للعمل على تطوير العمل بالإدارة قدر الإمكان، وفي إطار الإمكانيات المتاحة سواء من عقد دورات واطلاع موظفي الإدارة بكافة المستجدات في مجال الوظيفة العامة.



الترقية بالاختيار كم عدد المستحقين للترقية بالأقدمية والاختيار؟



٭ عدد الدرجات المتوافرة في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2022-2023 للترقية بالاختيار 1005 درجة للمجموعات الوظيفة.



اما عن اعداد المستحقين للترقية بالأقدمية «ترقية 1 يناير 2023» فقد تم الانتهاء منها، وفيما يخص اعداد المستحقين للترقية بالاقدمية في 1 يوليو 2023 فيصعب تحديده برقم محدد لما يطرأ من تغيرات وظيفية على موظفي الوزارة من تعديل أوضاع ونهاية خدمة.



أرصدة الموظفين



٭ وماذا عن تعديل أرصدة الموظفين للعام 2023 الى رصيد اجازاتهم الدورية؟



تم تعديل جميع ارصدة الموظفين بالوزارة لهذا العام واضافة رصيد عام 2023 الى رصيد اجازاتهم الدورية.



وماذا ايضا عن مشروعات قرارات الندب الداخلي للموظفين؟



٭ طبقا للتعميم الصادر عن الوزارة فان الموظفين يسمح لهم بالندب والنقل بين القطاعات خلال فترتين في السنة شهري «ابريل واكتوبر» من كل عام اما عن الندب والنقل داخل القطاع فهو مسموح به طوال أشهر السنة باستثناء شهري «يناير وفبراير» من كل عام ممنوع النقل والندب سواء داخليا او بين القطاعات.



عدد التعيينات



كم عدد التعيينات منذ بداية السنة لغاية الفترة الحالية؟



٭ تم تعيين عدد 240 موظفا لدى الوزارة خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 20 مارس 2023، وقد تم قبول جميع طلبات التوظف للعام 2023 الواردة من ديوان الخدمة المدنية بشأن ترشيح كويتيين للتعيين بالوزارة.



عدد المتقاعدين



كم عدد المتقاعدين منذ بداية السنة لغاية الفترة الحالية؟



٭ عدد المتقاعدين في الوزارة خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى تاريخ 20 مارس 2023 هو 64 موظفا، وبياناتهم كالتالي «39 متقاعدا، وتقاعد 11 معاقا، وتقاعد 14 مكلفا برعاية معاق».



التعامل مع الجمهور



ما المنهج المتخذ لديكم في أساليب التعامل مع الجمهور؟



٭ يتم تدريب الموظفين على أساليب التعامل مع الجمهور، وتوجد دورات يتم عقدها لتطوير أساليب التعامل مع الجمهور، تقدمها إدارة التطوير الإداري بقطاع التخطيط والتنمية، بالإضافة الى الدورات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية.



اجراءات التعيين



كم تستغرق إجراءات التعيين؟



٭ تستغرق إجراءات تعيين الموظف من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع، يتم خلالها إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمباشرة الموظف للعمل.



الكوادر الوطنية



كم تبلغ نسبة الكوادر الوطنية من العاملين في إدارة شؤون الموظفين؟



٭ اجمالي عدد الموظفين بإدارة شؤون الموظفين يبلغ 222 موظفا.



يبلغ عدد الكوادر الوطنية 203 موظفين، وعدد الموظفين غير الكويتيين 19 موظفا.



تسكين الوظائف



ما الوقت المحدد لتسكين الوظائف الاشرافية؟



٭ خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم تحديد المواعيد من قبل لجنة شؤون الموظفين لمقابلة من اجتاز الاختبار واجراء مقابلات معهم لاختيار من يصلح للوظائف المعلن عنها.



التحول الرقمي



في ظل التوجه الحكومي للتحول الرقمي ما أبرز جهودكم؟



٭ يتم تقديم جميع الخدمات الإلكترونية الموجودة ببرنامج النظم المتكاملة للخدمة المدنية من شهادات راتب وبيان حالة وظيفية ومالية واجازات وغيرها بالإضافة الى البرامج المعدة من قبل قطاع التخطيط والتنمية بالوزارة.



موظفو النوبات



حدثنا عما تم بخصوص تقييم موظفي النوبات فيما يخص التقييم السنوي وبصمة الحضور؟



٭ فيما يخص موظفي الوزارة العاملين بأنظمة النوبة تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وجار العمل على حل المشكلة.



وجود حوافز



ما المشكلات التي تواجهكم في التعامل مع الجمهور؟



٭ المشكلات التي تواجهنا كثيرة، منها ضيق المكان المخصص لإدارة شؤون الموظفين وعدم وجود حوافز بحيث أصبحت الإدارة طاردة وعدم الاقبال على العمل فيها إضافة الي عدم وجود آلية فعالة بين الإدارة وقطاعات الوزارة الأخرى مما يؤدي الى البطء في انجاز الأعمال وانتظامها.



تأهيل المعينين



ما الدورات التي تقدمونها للعاملين في إدارة شؤون الموظفين؟



٭ هناك دورات يقدمها ديوان الخدمة المدنية مثل دورات تأهيل المعينين الجدد بالإضافة الى الدورات التي تقدمها الوزارة ممثله في إدارة التطوير الإداري.



هل من كلمة أخيرة؟



٭ اننا نبذل كل جهد للارتقاء بمستوى الأداء خدمة لكويتنا الغالية ونسأل الله أن يحفظها وسمو أميرها وسمو ولي عهده وشعبها من كل مكروه وسوء.



