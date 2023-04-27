ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الجامعة دعت جميع رؤساء مراكز العمل بالجامعة وموظفيها لمن يرغب في التقدم بطلب الإجازة الصيفية والتي تمنح لغير أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة، إلى ضرورة تحديد مدة الإجازة الصيفية بحد أقصى 60 يوما سنويا خلال الفترة من 1/ 5 حتى 15/ 9، وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرة إلى أن الموظفين الذين تستدعي حاجة العمل تواجدهم على رأس عملهم خلال فترة الإجازة الصيفية ترصد لهم إجازات دورية وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن بدلا من الإجازات الصيفية.



وأشارت إلى انه كل من لم يتقدم بطلب إجازة صيفية أو طلب تحويل الإجازات الصيفية إلى دورية يعتبر في إجازة صيفية لمدة لا تتجاوز 60 يوما تنتهي بتاريخ 15/9/2023، مؤكدة أن كل من تم التصريح له أو تقدم بطلب إجازة مرافقة مريض بالخارج خلال الفترة من 1/9/2023 حتى 15/9/2023 فيتم الترصيد له بإجازة اعتيادية وفقا للقواعد المنظمة لذلك ولا يستحق إجازة صيفية (60 يوما) خلال العام الجامعي الحالي (2022-2023).