مفرح الشمري



يجري صباح اليوم الإعلامي القدير ماجد الشطي في المستشفى الأميري عملية جراحية دقيقة في المثانة، وذلك بعد ان أثبتت الفحوصات الطبية وجود بعض النتوءات الصغيرة والتي يجب إزالتها بأسرع وقت حتى يزول عنه التهاب المثانة الذي دخل من أجله الإعلامي القدير ماجد الشطي للمستشفى.



وسيجري العملية د.عبداللطيف التركي بعد النتائج الايجابية للتحاليل المطلوبة التي اجراها «بو إبراهيم» ماجد الشطي في المستشفى قبل ايام لمثل هذه العملية، حيث يرقد الشطي في الجناح الرابع غرفة 5.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للإعلامي القدير ماجد الشطي ليعود لمزاولة نشاطه الإعلامي في قراءة الاخبار في اذاعة الكويت.. وما تشوف شر يا«بو إبراهيم».