أفاد تقرير لليونيسف بأن الانترنت ليس متاحا لـ 90% من المراهقات والشابات في أكثر الدول فقرا، في نسبة أعلى من تلك الخاصة بالذكور ضمن الفئة العمرية نفسها، مشددا على الدور الذي يلعبه التعليم في هذا التفاوت.



ففي عام 2020، أشارت يونيسف والاتحاد الدولي للاتصالات، إلى أن 37% فقط من الفئة العمرية الشابة، أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، في مختلف أنحاء العالم متاح لهم استخدام الانترنت في منازلهم.



إلا أن النسبة التقديرية هذه «تخفي تفاوتات كبيرة بين الذكور والإناث، تتعلق بإتاحة المعدات واستخدام الإنترنت والمهارات الرقمية داخل الأسر»، على ما ذكر تقرير منظمة يونيسف المنشور الأربعاء.



ودرست منظمة الأمم المتحدة للطفولة بيانات لاستخدام الانترنت متأتية من استطلاعات أجريت في 54 بلدا، وتحديدا في الدول ذات الدخل المنخفض وبعض البلدان متوسطة الدخل.