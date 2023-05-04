عــقدت الــجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، جمعيتها العمومية مساء الاثنين في مقرها بمنطقة العديلية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلين عن وزارة الشؤون، وذلك لاعتماد التقرير الختامي المالي والإداري للفترة المنتهية في 31/12/2022.



وافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل الاجتماع مرحبا بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا أن الجمعية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها.



وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التقريرين المالي والإداري للعام 2022، إلى جانب الميزانية التقديرية للعام 2023، وكذلك القيام باختيار مكتب تدقيق وتحديد أتعابه.



هذا، وتم اعتماد التقرير المالي والإداري، وهنأ رئيس مجلس الإدارة د.نصار العبدالجليل أعضاء الجمعية باختتام عموميتهم، راجيا لهم التوفيق والسداد في العمل على تحقيق رؤية الجمعية المتمثلة في أن تكون جمعية رائدة عالميا في العمل الإنساني والتنمية المستدامة من خلال الأنشطة الخيرية والدعوية والإغاثية والشراكات والمبادرات.



هذا، وتم تجديد الثقة في مجلس إدارة الجمعية برئاسة د.نصار العبد الجليل رئيسا لمجلس الإدارة، ود.بسام الشطي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد الخميس أمينا للسر، فيصل الدغيشم أمينا للصندوق، ود.عبدالرحمن الجيران، وصالح الغانم، ومحمد السعيد أعضاء بمجلس الإدارة.