عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة عن تدشين فعاليات الحملة الوطنية لنظافة الأيدي، والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لرعاية المرضى، نظرا لأهمية منع ومكافحة العدوى في المنشآت الصحية. وأكدت الوكيلة المساعد لشؤون الصحة العامة في الوزارة د.بثينة المضف أهمية هذه الحملة في تقليل معدلات العدوى المكتسبة، وبالتالي تقليل التكلفة السريرية للمرضى ورفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز مفاهيم الصحة العامة. وأشادت المضف بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة منع العدوى والتعقيم في مساندة المجهودات الكبيرة لوزارة الصحة لتقديم رعاية صحية آمنة. وشددت على أهمية مثل تلك الحملات التوعوية في تعزيز مفاهيم الوقاية من العدوى ومكافحتها لدى أفراد الطاقم الطبي للحد من العدوى المصاحبة للرعاية الصحية وما لها من تأثير سلبي على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية. من جانبه، أكد مدير إدارة منع العدوى د.أحمد المطوع، أن هذه الحملة تهدف إلى التوعية وترسيخ الوعي الصحي بأهمية نظافة الأيدي وتعزيز المهارات والخبرات الهادفة للارتقاء بالخدمات الصحية والوقاية من العدوى المصاحبة للرعاية الصحية. وأضاف أن فعاليات الحملة تتضمن على مدار شهر مايو أنشطة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تقوم فرق منع العدوى بها بعمل ركن توعية تتم فيه توعية أفراد الفريق الصحي والمرضى والمراجعين عن أهمية نظافة الأيدي ودورها في الوقاية من العدوى مع توزيع نشرات توعوية وهدايا رمزية للحاضرين.