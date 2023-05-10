بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن انطلاق تسكين الشواغر في المناصب الإشرافية بمختلف إدارات الهيئة عبر التثبيت والندب.



وبين المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن لجنة شؤون الموظفين بالهيئة تعمل على تثبيت المنتدبين في الوظائف الإشرافية بالتدريج وفقا لموافقات ديوان الخدمة، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من تثبيت الوظائف الإشرافية فمن المتوقع أن يتم البدء في تسكين الشواغر عبر ندب المستحقين وفق معايير وشروط ديوان الخدمة.



وأوضح المصدر أن الأعمال الممتازة ستكون جاهزة للتحويل إلى حسابات المستحقين بعد المصادقة عليها من قبل المراقبة المالية خلال الأسبوع المقبل.



وعن منح الدرجات بالاختيار، أشار المصدر إلى أنه سيتم اعتمادها مع بداية شهر يونيو.