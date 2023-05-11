بيروت ـ منصور شعبان



رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ أن الجو الإيجابي الضاغط هو باتجاه تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.



وقال، بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان: لدينا تفاؤل بأن نشهد اختراقات قبل آخر شهر يونيو المقبل، وهناك جدية في هذا الاطار، وملف لبنان سيكون في القمة العربية، بالإضافة الى الحراك الفرنسي والأميركي، والتعاطي الإيراني الإيجابي. كل هذه العوامل ستساعد في إتاحة خرق بموضوع رئاسة الجمهورية.



ولفت الى أن هناك أسماء جديدة ستدخل معركة انتخابات رئاسة الجمهورية غير الأسماء المطروحة، لافتا الى ان: لا أحد الآن يدخل بالأسماء، لكن آن الأوان أن تبدأ هذه الأسماء بالظهور، وبرأيي من الآن لآخر الشهر الجاري سيكون موضوع الأسماء أكثر وضوحا.



وأضاف: انتخاب رئيس الجمهورية لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية اللبنانية امر ضروري، وينبغي الإسراع في الانتخاب، ونجدد التأكيد على مواصفات الرئيس التي لم تعد خافية على أحد، التي تسمح بنجاح هذا الرئيس والعهد المقبل، والإيجابيات التي ظهرت في المنطقة بالاتفاق السعودي ـ الإيراني وكل الاتفاقات العربية التي تحصل تخلق جوا إيجابيا يجب على اللبنانيين أن يستفيدوا منه، هناك مسؤولية وطنية على القيادات اللبنانية أن تستفيد من هذه الأجواء الإيجابية للمساعدة في خروج لبنان من أزماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمأساة التي يعيشها الشعب اللبناني بموضوع الحياة اليومية من استشفاء لطبابة لغذاء وكل هذه المشاكل التي يعيشها الشعب اللبناني.



ونقل النائب الصايغ لسماحة المفتي تقدير رئيس الحزب الديموقراطي وليد جنبلاط وتحيات رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط.