سلطان العبدان ـ بدر السهيل



تقدم 23 مرشحا في اليوم السادس للتسجيل بانتخابات أمة 2023، ليصل الإجمالي إلى 142 منهم 138 من الذكور، و4 سيدات.



وكان من أبرز المتقدمين رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وشعيب المويزري وثامر السويط ود. عبدالعزيز الصقعبي، ويعقوب الصانع وسعود أبو صليب وأحمد الحمد، ود.علي القطان وعبدالله فهاد، ود.فلاح الهاجري ود. محمد المهان. وترشح من داخل السجن المركزي النائب السابق مرزوق الخليفة بعدما انتقل إليه مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد حقوقي صلاح الشطي لتسجيل ترشحه.





