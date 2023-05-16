واصلت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية أنشطتها الخيرية والإنسانية في مناطق عملها بعدة دول، دعما للمحتاجين والمعوزين واللاجئين، الذين يواجهون أوضاعا معيشية بالغة الصعوبة.



في هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل، في تصريح صحافي، إن الجمعية دشنت خلال رمضان 2023 مشروعات متنوعة لخدمة الفئات المحتاجة في مختلف مجالات عمل الجمعية، فقد أنجزت المليونية الثانية من مشروع إفطار الصائم، إلى جانب تقديم 1000 سلة رمضانية خارج الكويت، وتوفير 3000 وجبة إفطار داخل البلاد، فضلا عن تأسيس 15 مسجدا، وحفر 22 بئر ماء.



وأضاف العبدالجليل أن «الوقف الإنساني» أولت اهتماما كبيرا بالجوانب الإغاثية للاجئين والنازحين السوريين من خلال تأسيس 7 عمارات سكنية لإيواء 1000 نازح ومتضرر، إلى جانب عمارة سكنية في منطقة أزميت التركية لخدمة الأرامل والأيتام السوريين في إسطنبول، وكذلك توفير مليوني رغيف خبز شهريا، في عدة مناطق تقطنها العائلات السورية النازحة. وتابع: قدمنا المساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة خلال موسم رمضان والعيد والتي تمثلت في توزيع زكاة الفطر على 5000 مستفيد، وتقديم العيادي لـ 220 يتيما داخل الكويت وخارجها، وكفالة 165 آخرين.