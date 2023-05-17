استضافت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي أطفال روضة وحضانة grow preschool بطريقة حديثة من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي المتمثلة في الروبوت الناطق الذي استقبل الأطفال ورحب بهم وتفاعل معهم، كما تفاعل الأطفال معه بشكل كبير، فربما هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها «روبوتا» ناطقا يتحدث معهم ويتفاعل معهم بالطرق الإنسانية، حيث استقبل الروبوت الأطفال بالعبارات الترحيبية بصوت إنساني واضح: «أهلا بكم في مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي»، فهلل الأطفال وردوا التحية للروبوت، وراح بعضهم يتفقد ويستكشف هذا الروبوت المدهش بقدراته وشاشته الإلكترونية وصوته الإنساني، بينما كست ملامحهم تعابير تجمع بين البهجة والدهشة.



وتعد مكتبة البابطين المركزية من بين أوائل المكتبات في المنطقة الخليجية والعربية التي تستخدم الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات المكتبات.