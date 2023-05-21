عبدالعزيز الفضلي



بعد أن حددت وزارة التربية تاريخ 11 مايو آخر يوم لتسلُّم مباشر العمل بالنسبة للمعلمين غير الكويتيين، أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان عن استثناء معلمي (التعاقد الخارجي فقط) من تسلم مباشرة العمل بعد هذا التاريخ. جاء ذلك في كتاب وجهه السلطان لوكيل القطاع الإداري، وقال فيه: «إشارة الى كتابنا رقم 562035 بشأن تحديد موعد آخر يوم استلام عمل للمعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 والذي حدد يوم الخميس 2023/5/11م آخر يوم لتسليم العمل للمعلمين غير الكويتيين، ونظرا لوصول عدد من معلمي التعاقد الخارجي بعد التاريخ المحدد، يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم باستثناء معلمي (التعاقد الخارجي فقط) من استلام مباشرة العمل بعد هذا التاريخ».



من جانب آخر، وقعت الجمعية الكويتية للغة العربية اتفاقية شراكة مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، ومثل الجمعية في توقيع الاتفاقية رئيستها د.آمال براك العواد، ومثل المركز التربوي مدير المركز د.عيسى الحمادي، ويعد المركز التربوي أحد أجهزة مكتب التربية العربي، واشتملت الاتفاقية على التعاون في عقد الأنشطة وتبادل الإصدارات والمشاركة في المؤتمرات والتعاون في مجال تعلم اللغة العربية وتعليمها.