عبدالكريم العبدالله



كشفت رئيسة قسم الاطفال بمستشفى الجهراء د.فجر التمار عن افتتاح عيادة لطب الأطفال متعددة التخصصات لفئة الاطفال ذوي الهمم عبر تقديم خدمات طبية متعددة.



وأشارت الى أن العيادة تهدف الى توفير الخدمات المنفردة لبعض الحالات بهدف تخفيف مشقة الحضور الى اكثر من عيادة من خلال تواجد اطباء من مختلف التخصصات التي يحتاجها هؤلاء الاطفال والتي تشمل (اطفال عام ـ امراض عصبية ـ جهاز تنفسي ـ جهاز هضمي ـ عظام) وغير ذلك من التخصصات. وبينت في تصريح لـ«الأنباء» أن هذه العيادة تأتي استكمالا للجهود المستمرة لتقديم الرعاية الصحية المتميزة ذات جودة عالية لجميع اطفالنا بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية الخاصة. وافادت بأن هذه العيادة هي الاولى من نوعها على مستوى الكويت والتي ينفرد بها قسم الاطفال في مستشفى الجهراء، مشيرة الى أن هذه العيادة تعتبر من العيادات التخصصية الجديدة التي توفر خدمة متميزة تجمع جميع التخصصات، بحيث يتم الفحص على الطفل ذي الهمم في زيارة واحدة بحضور الاطباء المختصين التي تتطلبها الحالة وخاصة الحالات التي لديها اجهزة التنفس الاصطناعي والغذائي وحالات الاطفال ذوي الاعاقة ممن لديهم مشكلات في القلب او التنفس او الاعصاب او الجهاز الهضمي والتي تستدعي وجود اكثر من طبيب متخصص يقومون في متابعة الحالة خلال برنامج الزيارة الواحدة في العيادات الجديدة، وهذا يوفر الوقت والمشقة على الطفل وذويه.



ولفتت الى انه من خلال برنامج العيادة الجديدة يتم تقديم هذه الخدمات الضرورية لفئات مهمة تتطلب المتابعة المستمرة، مبينة أن عددا من اسر الاطفال ذوي الهمم من المراجعين ابدوا ولله الحمد ارتياحهم من تقديم هذه الخدمة المتميزة والتي تحسب للفريق الطبي والتمريضي والفني جهودهم في اظهارها بشكل مهني وذات جودة



وشكرت د.التمار ادارة المستشفى والمنطقة على دعمهم المتواصل في تسهيل تقديم ما هو جديد لتطوير الخدمات الطبيبة وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية في الوزارة.



وأكدت على أن قسم الاطفال في مستشفى الجهراء يحرص على التوسع في العمل في مشاركة اقسام اخرى مثل قسم العظام لتطوير وزيادة التنوع في الخدمات التي تقدم للاطفال، لافتة الى التطلع للتعاون مع الجميع، لنقل هذه الخدمة الى اقسام الاطفال في مستشفيات الدولة، مبينة أن ابواب القسم مفتوحة للإجابة عن أي استفسارات بشأن العيادة والخدمات التي تقدمها.