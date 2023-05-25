

كشف الفنان عمرو يوسف عن انضمام الفنانة يسرا إلى قائمة مفاجآت فيلمه الجديد «شقو» الذي يجمعه مجددا بالفنانة دينا الشربيني، ويشاركهما البطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، وعدد آخر من نجوم الفن، والعمل من إخراج كريم السبكي، تأليف وسام صبري.



وشارك يوسف مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي في «انستغرام» يظهر يسرا داخل سيارة من كواليس تصوير الفيلم المقرر عرضه قبل نهاية العام الحالي، وعلق: «من كواليس تصوير شقو مع السوبر ستار حبيبتي يسرا».



من جانب آخر، تم اختيار يسرا ضمن قائمة الـ 101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية، الصادرة مؤخرا عن مركز السينما العربية، على هامش المشاركة في فعاليات الدورة 76 من مهرجان «كان» السينمائي.



وقائمة الـ 101 الأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية، يطلقها سنويا مركز السينما العربية، وتضم أسماء يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقا للأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية خلال الـ 12 شهرا الأخيرة، وتضم القائمة من مصر: يسرا، تامر حسني، أحمد مالك، حسين فهمي، وصناع السينما: مروان حامد، أحمد مراد، أحمد المرسي، أحمد حافظ، هبة عثمان، أمير رمسيس، محمد حفظي وغيرهم.