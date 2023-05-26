مفرح الشمري



بعد مسيرة فنية حافلة بالعديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية، انتقل الى رحمة الله تعالى أمس الفنان القدير أحمد جوهر وذلك بعد صراع مع المرض.



الراحل من مواليد 29 مارس 1958، واشتهر بتقديم الأعمال الكويتية التراثية، وهو صاحب مؤسسة الأبرق للإنتاج الفني.



بدأ الراحل مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة، لكنه أشتهر في فترة التسعينات بعشقه للأعمال التراثية ما جعله يجازف ويخوض مجال الإنتاج رغم أنه لايزال في بداية مشواره، وأول عمل قام بإنتاجه عام 1993 هو مسلسل طش ورش. دخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 في مسلسل طير الخير، ثم دخل في مجال الإخراج في مسلسلي العضب وجني وعطبة، لكنه لم يستطع المواصلة في مجال الإخراج.



«الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).