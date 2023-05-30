عبدالحميد الخطيب



طمأن علي المفرج الجمهور على الحالة الصحية لوالده الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، والذي يتلقى الرعاية الطبية في رحلته العلاجية بالمملكة المتحدة، وقال علي في تصريح لـ «الأنباء»: وضع والدي الصحي حاليا مستقر والأمور طيبة ولله الحمد والشكر، نحن ما زلنا في طور إجراء الفحوصات الطبية المكثفة، وبانتظار خطة العلاج من قبل الدكتور المختص بعد وصول النتائج، وإن شاء الله خير.. دعواتكم.



وتابع: يجري الفحوصات مجموعة من الأطباء، ونحن نتابع معهم كافة الأمور العلاجية، وفي هذا الصدد أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وسفيرنا في المملكة المتحدة بدر العوضي، على الجهود التي بذلوها والدور الكبير في تسهيل كافة المتطلبات، والاهتمام والتواصل والسؤال الدائم عن متابعة صحة والده في رحلته العلاجية، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أهل الكويت وكل محبي وعشاق «شادي الخليج» وجميع من قام بالتواصل والسؤال والاتصال للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيا له بالشفاء والعودة إلى أرض الوطن سالما معافى.



من جانب آخر، وبسؤالنا لعلي عن شعور والده «شادي الخليج» بعد وفاة الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر، أجاب: والدي حزن حزنا شديدا على رحيل بوخالد، رحمه الله، وأكد أن أعمال عبدالقادر ستظل راسخة في أذهان الأجيال المتعاقبة، كما شدد والدي على أن الفقيد قامة كبيرة في الفن الكويتي والخليجي والعربي، وكانت له إسهامات بارزة في مسيرة وتطور وازدهار الأغنية الكويتية، ومشوار حافل من العطاء والإبداع، ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبي صوته وفنه الأصيل الصبر والسلوان.